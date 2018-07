Marele premiu la Loto 6/49, de peste 2 milioane de euro, a fost câştigat. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Topliţa

Premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de circa 9,722 milioane lei (peste 2 milioane de euro), a fost câştigat la extragerea de joi, cu un bilet de numai 7,30 lei, informează Loteria Română.



Acesta este, până la această dată, cel mai mare premiu câştigat în acest an la acest joc.



Biletul norocos a fost jucat la agenţia 19-015 din Topliţa, judeţul Harghita, şi a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49 şi o variantă la Noroc.



Acesta este cel de-al patrulea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I, la Loto 6/49, s-a câştigat în data de 15 aprilie 2018 şi a fost în valoare de 1,375 milioane lei.



Conform Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor loto, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile de la data tragerii pentru a-şi revendica premiul.AGERPRES