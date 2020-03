Maria Grapini sesizează Parlamentul European în cazul Sorinei Pintea

Europarlamentarul Maria Grapini va sesiza Parlamentul European după imaginile difuzate marţi seara cu Sorina Pintea transportată în cătușe la o clinică pentru un consult, scrie Antena 3.

Europarlamentarul Maria Grapini sare în apărarea Sorinei Pintea şi anunţă că va face public cazul la Strasbourg.

Grapini vorbeşte de abuzuri după ce marţi seara Sorina Pintea, care suferă de o boală autoimună, a fost transportată în cătuşe la o clinică pentru consult.

Marţi seara, Sorina Pintea, fostul ministru al Sănătăţii, a fost scoasă din Arestul Central şi transportată în cătuşe la o clinică pentru un consult.

La intrarea în clinică, Sorina Pintea, extrem de marcată de situaţia în care se afla, a fost uşor împinsă printre jurnalişti de poliţista care o însoţea.

Maria Grapini a lansat un mesaj pe facebook în care vorbeşte de tratamentul inuman la care este supus fostul ministru al Sănătăţii şi anunţă că săptămâna viitoare va face public cazul în Parlamentul European.

"Apel catre romani! Saptamana viitoare doresc sa vorbesc despre cazul Sorina Pintea, la Strasbourg! Am nevoie de poze in care se poate vedea tratamentul inuman-transport la spital in catuse, a unei femei bolnave! Precizez: Nu am fost colega de partid,asa cum spun unii care ma injura;asa acum am mai precizat, eu am intrat in politica in 2005,in Partidul Umanist,din revolta. Am ramas umanista indiferent de numele pe care l-a avut de-a lungul celor 14 ani acest partid si am fost in alianta cu PSD la toate alegerile la care eu am candidat! Nu am fost prietena cu Sorina Pintea dar de cate ori am apelat la ea, in calitate de ministru pentru sesizari de la cetateni sau organizatii profesionale, doamna Puntea si-a facut timp sa discute cu persoanele in cauza! Pentru a preintampina atacuri, fac precizarea ca am intervenit si pentru alte cazuri (Mariana Rarinca,doamna Secara, Camelia Simicala, judecatorul Mustata etc).Nu conteaza functia, conteaza omul!", scrie Maria Grapini pe Facebook.