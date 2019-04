Marin Iancu, ironic cu Augustin Lazăr: Să-și mănânce pensia liniștit

Marin Iancu, fost deținut la Aiud, a transmis un mesaj, după ce președintele Klaus Iohannis a semnat pensionarea lui Augustin Lazăr.

”Trecerea la pensie a domnului Lazăr, pentru mine, reprezintă posibilitatea să-i mulțumesc domnului președinte că a scăpat societatea de un rău pe care-l nu-l poate explica. Pentru mine, care-mi apăr onoarea și libertatea, rămâne represiunea nedeaptă pe care nu mi-o poate nimeni justifica. De asemeni, lipsirea de libertatea fără motiv e un pion care n-ar fi trebuit să existe în societatea noastră” a spus Marin Iancu, fost deținut politic la Aiud, la Antena 3.

Fostul deținut politic a mai spus că Augustin Lazăr ”trebuie să rămână în istoria țării ca un exemplu negativ al societății noastre nedrepte”.

”Nu numai eu, ci și ceilalți care am fost acolo, majoritatea nu am avut vreo vină. Toți am fost fără vinovăție, numai de faptul că nu gândeam cum gândea partidul.” a mai spus Marin Iancu, care i-a transmis lui Augustin Lazăr: ”Ce să-i doresc acestui om, decât să-și mănânce pensia liniștit. Numai biserica îl mai scapă după ce ne-a zdrobit sufletele noastre, ale familiilor, copiilor și ale tuturor ceilalți care au avut de suferit. Eu ce să-i doresc... nu merită să-i doresc nimic”. Antena 3