MEC trimite o notă cu măsuri obligatorii inspectoratelor şcolare, în contextul epidemiei de gripă

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis o notă către Inspectoratele Şcolare Judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti cu măsurile obligatorii pe care unităţile de învăţământ trebuie să le aplice pentru prevenirea îmbolnăvirilor în colectivităţile de preşcolari şi elevi în contextul epidemiei de gripă.



Potrivit MEC, personalul medical din unităţile de învăţământ trebuie să realizeze zilnic triajul elevilor la începutul fiecărui schimb, iar în cazul apariţiei de minimum trei cazuri de gripă confirmate într-o clasă/grupă de copii cursurile vor fi suspendate la acele clase.



În cazul absenţei timp de trei zile consecutiv a peste 20% dintre elevii unei unităţi de învăţământ din cauza gripei confirmate, cursurile unităţii de învăţământ se vor suspenda, transmite ministerul.



Pentru clasele/grupele unde vor fi suspendate cursurile, obligatoriu se va realiza dezinfecţia spaţiilor de învăţământ, se precizează în nota MEC.



Totodată, ministerul solicită să se asigure obligatoriu apă şi săpun în unităţile de învăţământ, iar cadrele didactice să ia măsuri de respectare a măsurilor de igienă personală şi colectivă precum: spălarea pe mâini ori de câte ori este cazul (înainte şi după masă, după folosirea toaletei, la venirea acasă, etc.), spălarea sub jet puternic de apă a fructelor şi legumelor, consumul de apă doar din surse sigure, autorizate.



MEC recomandă amânarea, pe cât posibil, a manifestărilor sportive, culturale, pentru a preveni aglomerarea şi pentru limitarea transmiterii infecţiilor respiratorii.



Revenirea în colectivitate a copiilor se va realiza obligatoriu cu adeverinţă medicală, precizează reprezentanţii ministerului.



De asemenea, Ministerul Educaţiei şi Cercetării recomandă o colaborare strânsă între cadrele didactice şi părinţi în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a întreprinderii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.



De asemenea, Inspectoratele Şcolare Judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti are obligaţia de a informa zilnic Ministerul Educaţiei până în ora 10,00 şi între orele 10,00 - 16,00 cu toate situaţiile de îmbolnăviri apărute şi numărul unităţilor de învăţământ care îşi suspendă cursurile integral/parţial din această cauză.



Gripa a evoluat epidemic în săptămâna 27 ianuarie - 2 februarie, a informat joi Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică.

