MediaSind solicită retragerea sprijinului politic Doinei Gradea

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, împreună cu filiala sa din Societatea Română de Televiziune - MediaSind, solicită retragerea sprijinului politic preşedintelui - director general Doina Gradea, "înainte să distrugă total" cea mai mare instituţie de presă din ţară, Televiziunea Română.



"Vă adresăm public acest apel întrucât toate solicitările noastre, ale angajaţilor din TVR, ale principalelor organizaţii profesionale şi sindicale, atât din ţară, dar şi din străinătate, s-au lovit de blocajul impus de membrii PSD din Parlament. Aceştia, deşi cunoşteau situaţia gravă din Televiziunea Română, au ales să o menţină cu orice preţ în funcţie. Nici măcar comisia de anchetă parlamentară constituită pentru a verifica cheltuirea discreţionară a banului public din TVR, nu şi-a început activitatea din aceleaşi considerente. În ultima vreme s-au înmulţit protestele profesioniştilor din TVR privind tratamentul incalificabil la care sunt supuşi de către acest manager. Atât reprezentantul salariaţilor din CA, dar şi principalele organizaţii sindicale şi profesionale i-au cerut, la unison demisia sau demiterea. Din păcate, sprijinul politic de care încă se bucură din partea partidului pe care îl conduceţi a blocat orice iniţiativă de a detoxifica activitatea şi de a normaliza relaţiile de muncă pe bază de performanţă în TVR", afirmă reprezentanţii MediaSind într-un apel public transmis preşedintelui interimar al PSD, Viorica Dăncilă.



SRJ MediaSind atrage atenţia că maniera dictatorială şi sfidătoare în care actualul preşedintele - director general al SRTV conduce instituţia, în dispreţ absolut faţă de lege, generează prejudicii grave instituţiei şi angajaţilor cărora nu le sunt respectate drepturile.



"Filiala noastră MediaSind TVR a reclamat în repetate rânduri, în mod oficial, atât conducerii SRTV cât şi membrilor Consiliului de Administraţie, ilegalităţile şi disfuncţionalităţile apărute în cadrul relaţiilor de muncă, precum şi în activitatea editorială. Sindicatul nostru a atras atenţia asupra încălcării Contractului Colectiv de Muncă în SRTV şi a normelor de securitate în muncă, încălcarea legislaţiei privind deplasările în interes de serviciu, precum şi asupra unor condiţii inumane de muncă (...) Organizaţia noastră a solicitat, de asemenea, în baza Legii nr. 544/2001, informaţii despre cheltuielile efectuate cu colaboratorii externi sau cu diverse case de avocatură, în condiţiile în care SRTV are un compartiment juridic specializat, despre diverse angajări fără concurs etc. La toate aceste cereri nu s-au primit răspunsuri complete, motiv pentru care am fost nevoiţi să ne adresăm instanţei de judecată", precizează MediaSind în document.



Sindicaliştii susţin că în baza Raportului Comisiei de Etică şi Arbitraj din SRTV, mai multe organizaţii profesionale din media au solicitat Parlamentului demiterea de urgenţă a preşedintelui-director general Doina Gradea, arătând 'incompatibilităţi şi contradicţii îngrijorătoare între comportamentul, modul de gândire şi acţiune ale PDG şi directorului TVR1, pe de-o parte, şi exigenţele legale, regulamentare şi procedurale valabile în serviciul public de televiziune, pe de altă parte ".



În acest context, SRJ MediaSind a sesizat la Eropean Broadcasting Union (EBU) comportamentul abuziv al preşedintelui - director general al SRTV, solicitând, totodată, sprijinul organizaţiilor internaţionale la care este afiliat prin Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind.



Până în acest moment, SRJ MediaSind împreună cu filiala sa din TVR au depus mai multe acţiuni în instanţă împotriva conducerii TVR.



"Într-un climat atât de vulnerabil în care, în pragul alegerilor pentru Preşedinţia României când dezinformarea şi manipularea sunt considerate riscuri reale chiar de către Uniunea Europeană, este imperios necesar să eliminăm arbitrariul din managementul TVR, fără să lipsim televiziunea publică, pentru o perioadă incertă, de o conducere funcţională şi legitimă. În consecinţă, vă solicităm ca în calitate de preşedinte PSD, să retrageţi sprijinul politic acordat Doinei Gradea, pentru ca parlamentarii dumneavoastră să poată vota demiterea acesteia din funcţia de preşedinte-director General al SRTv pentru activitate necorespunzătoare la conducerea Televiziunii publice", se mai arată în apelul public adresat Vioricăi Dăncilă.



Luni, 24 iunie 2019, în calitate de parteneri sociali al TVR, preşedintele SRJ MediaSind, Cristi Godinac şi preşedintele filialei TVR din MediaSind, Sorin Torică, au cerut în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie, alături de reprezentantul salariaţilor din CA, Monica Ghiurco, demisia preşedintelui-director general.



Nu în ultimul rând, sindicaliştii şi-au exprimat rugămintea de a fi primiţi într-o audienţă în care să poată detalia argumentele care i-au determinat să se adreseze preşedintelui interimar PSD

AGERPRES