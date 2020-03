Medicul Gabriel Diaconu se autoizolează, după ce o pacientă care a născut la Medlife a fost confirmată ulterior cu coronavirus

Medicul Gabriel Diaconu a precizat, prin intermediul unei postări pe contul său de Facebook, că se autoizolează la domiciliu, după ce o pacientă care a născut la spitalul Medlife Grivița a fost confirmată ulterior cu coronavirus.

Medicul precizează că femeia a avut statutul de suspect în ultima săptămână, cât timp a fost internată la Medlife, motiv pentru care tot personalul medical și paramedical Medlife Grivița a fost expus răspândirii comunitare a virusului.

„Aseară târziu o pacientă care a născut la spitalul Life Memorial/ Medlife Grivița a fost testată pozitiv pentru Covid-19. Pacienta se află în stare bună, și simptomele ei sunt în remisie. Pe de altă parte, din cauza LIPSEI testelor, ea a avut statutul de suspect în ultima săptămână, cât timp a fost internată la Medlife. Asta înseamnă că, până la proba contrarie, tot personalul medical/ paramedical Medlife Grivița a fost expus răspândirii comunitare a virusului. Printre care mă număr și eu, ca medic psihiatric al clinicii. La acest moment așteptăm decizia de a fi testați pentru Covid-19. Eu sunt asimptomatic, ca și majoritatea colegilor mei, și șansele sunt foarte mici să fi venit în contact cu patogenul. În ultimele săptămâni pacienții mei au observat că am redus drastic fluxul de consultații, am implementat măsuri severe de igienă, nu am strâns mâna cu nimeni, mi-am spălat/ dezinfectat mâinile cu apă, săpun și apoi biocid înainte și după fiecare consultație. Cu toate acestea, există o fereastră mică de nebănuință pe care nu vreau să o las deschisă, câtuși de puțin. Este motivul pentru care, începând de astăzi, 24 martie, 2020, am luat decizia de auto-izolare la domiciliu, atât eu cât și familia mea, pentru următoarele 10 zile. Ultima mea vizită la Medlife Grivița a fost joi, 20 martie, pentru două ore. Voi continua activitatea în regim remote, online, telefon, dar și messenging. Avem atâtea lucruri de făcut. Consider că aceasta este atitudinea înțeleaptă, matură dpdv medical. Îmi încurajez colegii medici să urmeze aceeași cale.”, a scris medicul Gabriel Diaconu.