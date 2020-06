Medicul Victor Musta, despre creșterea numărului de cazuri de COVID-19: Există riscul ca în anumite zone pacienții să nu mai aibă locuri de internare la ATI

Antena 3

Coordonatorul șecției COVID de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, medicul Virgil Musta, a avertizat că numărul tot mai mare de cazuri COVID-19 arată că românii neglijează măsurile de protecție.

De asemenea, medicul a precizat, în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, că România riscă să ajungă în situația ca spitalele să nu mai aibă capacitatea necesară de tratament.

„Nu cred că măsurile de relaxare sunt de vină, ci atitudinea pacienților, de multe ori mobilizată sau favorizată de comentarii ale unor politicieni care consideră că nu mai e nevoie de nicio relaxare și că toate măsurile pe care specialiștii le recomandă sunt exaggerate, dacă nu inutile. (…) Trebuie să ne gândim că infecția este in comunitate; să fim responsabili; exista riscul să pierdem ce am dobândit în aceste luni, de fapt să pierdem oameni dragi care se vor îmbolnăvi, un anumit număr de oameni dintre cei infectați vor deceda. Dintre cei de la ATI, jumătate sunt pe ventilatoare. (…) Este rău deoarece capacitatea noastră nu este foarte mare, noi ce am făcut bine a fost să prevenim imbolnăvirile, tocmai ca să nu depășim capacitatea terapiei intensive și a spitalelor COVID de susținere. (…) Dacă numărul pacienților infectați va continua să crească, există riscul ca în anumite zone ale țării pacienții să nu mai aibă locuri de internare la terapie intensive.”, a declarat specialistul.