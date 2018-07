Meleşcanu: Prima noastră prioritate este să verificăm dacă într-adevăr cetăţeanul român a fost răpit

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat sâmbătă că este prioritar să se verifice dacă într-adevăr cetăţeanul român a fost răpit în Libia şi apoi, care dintre grupări îl au "în garda lor".



"Pot să vă confirm că Ambasada României în Libia are în atenţie cazul cetăţeanului român. Din dispoziţia pe care am dat-o, a fost activată Celula de criză care, în regim de urgenţă, a demarat în primul rând efectuarea de verificări pentru stabilirea situaţiei de fapt. Având în vedere specificul operaţiunilor şi situaţia din Libia, procedurile de verificare pot avea o anumită durată. În orice caz, folosesc acest prilej pentru a reitera din partea MAE recomandarea ca tratarea în spaţiul public a acestor elemente privind cazul respectiv să se facă cu toată precauţia, dată fiind situaţia de securitate de pe teritoriul Libiei", a spus Meleşcanu, într-o intervenţie telefonică la Realitatea TV, referitor la cazul cetăţeanului român care, potrivit presei internaţionale, a fost răpit în Libia.



El a amintit că pentru Libia a fost instituit, încă din 2015, nivelul maxim de alertă: "Pericol major - Părăsiţi imediat zona sau ţara!".



"Prima noastră prioritate este să verificăm dacă într-adevăr cetăţeanul român a fost răpit. A doua prioritate - care dintre grupările destul de numeroase în Libia îl au în garda lor şi, din acest punct de vedere, relaţiile cu partenerii noştri, cu autorităţile de la Tripoli, cu toate autorităţile din ţările vecine, sunt extrem de importante. Deîndată ce vom avea ştiri vă vom informa, vă vom ţine la curent", a precizat Meleşcanu.



El a subliniat că a efectuat, în urmă cu o lună, o vizită în Libia, unde s-a întâlnit cu ministrul de Externe şi cu principalii responsabili din Tripoli, iar MAE are deschisă "o linie de dialog foarte importantă".



Ministerul Afacerilor Externe a anunţat, sâmbătă, că a fost activată Celula de criză în cazul cetăţeanului român care, potrivit presei internaţionale, a fost răpit în Libia.



O grupare înarmată a răpit sâmbătă patru ingineri - trei libieni şi un român - din perimetrul Sharara, care face parte din câmpul petrolifer Murzuk, relatează agenţia de presă Xinhua, care citează o sursă militară.



"Patru ingineri, printre care un român, au fost răpiţi de pe câmpul petrolifer Sharara în timpul unor lucrări de rutină, în cursul dimineţii", a declarat sursa militară din Ubari, oraş situat la circa 1.100 kilometri sud de capitala Tripoli.



Sursa citată, care a preferat să nu fie identificată din motive de securitate, a declarat că răpirile s-au produs în momentul în care inginerii părăseau zona de cazare din cadrul perimetrului şi se îndreptau spre un alt perimetru mai mic. Maşina lor a fost găsită abandonată la locul răpirii, a adăugat sursa citată.



Agenţia Anadolu relatează că nu se cunoaşte unde au fost duse persoanele răpite şi că nicio grupare nu a revendicat deocamdată acţiunea. Agenţia de presă turcă mai transmite că forţele de securitate au lansat o operaţiune de căutare a răpitorilor şi că vineri doi ingineri libieni au fost răpiţi din acelaşi perimetru, dar au fost eliberaţi în cursul aceleiaşi zile.



Anterior, agenţia de presă EFE a relatat că cel puţin două persoane, una dintre ele fiind un inginer român, au fost răpite sâmbătă de o miliţie libiană într-un atac asupra perimetrului Sharara. Atacul a avut loc la prima oră a dimineţii la unul dintre posturile de control pe unde se face accesul la câmpul petrolifer, unul dintre cele mai importante din sudul Libiei, au explicat pentru EFE sursele citate. AGERPRES