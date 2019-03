Mesaj de Ziua Mondială a Teatrului din partea Ministrului Culturii

Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, Valer-Daniel Breaz, afirmă într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului că a vorbi despre cultura naţională în context universal presupune şi valorificarea imensului fond patrimonial al teatrului românesc, întrucât actorii sunt, prin excelenţă, ambasadori ai spiritualităţii româneşti pretutindeni în lume.

"Cultura teatrală trebuie să revină, cu celeritate, în programele educaţionale, într-o necesară misiune de conştientizare a patrimoniului pe care cultura română îl are şi în această direcţie. A vorbi despre cultura naţională în context universal presupune, la loc de cinste, şi valorificarea imensului fond patrimonial al teatrului românesc întrucât, trebuie să recunoaştem deschis, actorii sunt, prin excelenţă, ambasadori ai spiritualităţii româneşti pretutindeni în lume, iubiţi, respectaţi, percepuţi ca modele"", afirmă ministrul Culturii în mesajul transmis, miercuri, AGERPRES.

Potrivit ministrului, "dincolo de puterea de a fi oglindă multiplă a lumii, teatrul are şi rol curativ: pune în faţa publicului marea provocare a introspecţiei".

"'Teatrul, după părerea mea, nu e un gen de artă, ci o artă de sine stătătoare' - spunea dramaturgul I.L. Caragiale în articolul său 'Oare teatrul este literatură?'. Nu întâmplător, suntem tentaţi să aşezăm sărbătoarea dedicată tuturor reprezentanţilor lumii teatrului, fie ei persoane sau instituţii, sub acest semn de nobleţe al artei totale, care depăşeşte graniţele uzuale dintre categoriile estetice şi formele de exprimare specifice artelor consacrate. Dincolo de puterea de a fi oglindă multiplă a lumii, teatrul are şi rol curativ: pune în faţa publicului marea provocare a introspecţiei şi, obligatoriu, stârneşte dorinţa de a continua Povestea. În fond, au spus-o atâţia gânditori: lumea este o imensă scenă şi singurul lucru cu adevărat important este frumuseţea jocului, nu grandoarea rolului. În teatru, ca şi în viaţă", spune Breaz.

La ceas aniversar, Valer-Daniel Breaz îndeamnă la "o reverenţă culturală" în faţa tuturor celor care fac posibilă întâlnirea cu lumea-ca-artă: creatorii de piese, actorii şi oamenii teatrului.

"Se cuvine, aşadar, să facem o adâncă reverenţă culturală în faţa tuturor celor care fac posibilă întâlnirea cu lumea-ca-artă: creatorii de piese, actorii şi oamenii teatrului cu numeroasele lor specializări şi, nu în ultimul rând, publicul spectator. Nu doar astăzi, când în întreaga lume este marcată Ziua Mondială a Teatrului (instituită în anul 1961, la Viena, de către Institutul Internaţional de Teatru) ar trebui să stăm în preajma maeştrilor, ci într-un exerciţiu permanent de cunoaştere şi de întâlnire. La ceas aniversar, le dorim tuturor celor care slujesc şi promovează arta teatrală să fie încununaţi cu talent şi lauri şi să se bucure de toate satisfacţiile pe care întâlnirea cu publicul le poate oferi! Le spunem, cu recunoştinţă, La mulţi ani!", se mai arată în mesajul ministrului Culturii.

