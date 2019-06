MESAJE de 1 IUNIE! Cele mai frumoase URĂRI şi SMS-uri pe care le puteţi trimite de ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI

1 Iunie este un alt prilej pentru a sărbători copilăria şi copiii. Pentru a aduce zâmbetul pe buzele micuţilor din viaţa noastră, trimite-le un mesaj, un SMS, o felicitare, din cele de mai jos.



- 1 Iunie este ziua ta. Eu ti-am dat viata, dar tu mi-ai dat mult mai mult. Desi ai crescut, mereu vei fi copilul meu drag. La Multi Ani si te iubesc mult!



- La Multi Ani! Sa ai parte in fiecare zi de bucuria si mandria pe care le-am simtit eu in ziua in care te-am adus pe lume.



- La Multi ani, copil frumos si bun! Sa ai o viata plina de bucurii, norocul sa te insoteasca, iar ghinionul sa te ocoleasca! Toate visele sa ti se indeplineasca!



- Astazi nu este o zi oarecare. Este ziua in care tu, copilul meu drag si scump, mi-ai schimbat viata pentru totdeauna, 1 iunie, ziua in care te-ai nascut tu. La Multi Ani!



- La Multi Ani! Ziua in care ai intrat in viata noastra a fost cea mai frumoasa! Te imbratisam cu mult drag!



- La Multi Ani! Sa cresti mare, sanatos si fericit alaturi de parintii tai, care te iubesc foarte mult!



- La multi ani tuturor copiilor si deasemenea tuturor parintilor! Sa va bucurati de copiii vostri sanatosi!



- Sa ai mereu sufletul pur, zambetul gingas si viata fara griji asemenea unui copil. Scoate-ti azi la iveala copilul din tine!!!



- Sa-ti pastrezi zambetul cald, sufletul pur si lumina in priviri ca in prima zi cand ai vazut chipul mamei. La multi ani copil frumos!



- Viata mea ar fi pustie fara tine,intunecata fara lumina din ochii tai,trista fara zambetul tau,iar soarele si luna nu ar mai straluci la fel fara tine...



- Doresc ca viata sa aiba pentru tine numai bucurii, iar norocul sa-ti fie prieten nedespartit.



- Astazi nu este o zi oarecare. Este ziua care mi-a schimbat viata pentru totdeauna. Ziua in care te-ai nascut tu. La Multi Ani!



- Este ziua ta. Eu ti-am dat viata, tu mi-ai dat mult mai mult. Desi ai crescut, mereu vei fi fetita mea draga. La Multi Ani!



- La Multi ani, copil frumos si bun! Sa ai o viata plina de bucurii, norocul sa te copleseasca, iar ghinionul sa te ocoleasca! Toate visele sa ti se indeplineasca! Prietena ta te imbratiseaza si ea cu mult, mult drag!



- La Multi Ani! Sa cresti mare, sanatoasa si fericita alaturi de parintii tai!



- La multi ani !!! Multa sanatate si muuulte bucurii, impliniri !