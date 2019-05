Mesajul Papei la Catedrala "Sf. Iosif": Problema credinţei e lipsa bucuriei;fără bucurie rămânem paralizaţi

Problema credinţei este lipsa bucuriei, credinţa se clatină atunci când ne lăsăm duşi de valul tristeţii şi al descurajării, a afirmat Papa Francisc în mesajul transmis, vineri, la Catedrala "Sf. Iosif" din Capitală.



"E o amintire vie faptul că în poporul vostru dăinuie şi pulsează un puternic sentiment de speranţă, în ciuda condiţiilor care o pot umbri sau care caută să o stingă. Privind la Maria şi la multe chipuri materne, să simţim mai profund şi să lărgim spaţiul speranţei, care dă naştere viitorului. Să o spunem cu tărie: în lumea de lângă noi există spaţiu pentru speranţă. De aceea, Maria merge şi ne invită să mergem împreună", a rostit Suveranul Pontif în omilia de la Catedrala "Sf. Iosif".



El a subliniat că, fără bucurie, oamenii rămân "sclavi" ai propriilor "mâhniri", iar problema credinţei constă în "lipsa bucuriei".



"În Biserică, unde se întâlnesc rituri diferite, atunci când nu au întâietate afilierea personală, propriul grup sau etnia, ci Poporul care îl laudă împreună pe Dumnezeu, se întâmplă lucruri măreţe. Să spunem cu tărie: fericit cel ce crede (cf. In 20,19) şi are curajul de a crea întâlnire şi comuniune. (...) Să fim conştienţi că pe noi ne invită profetul să nu ne temem, să nu ne descurajăm. Pentru că Domnul Dumnezeul nostru este în mijlocul nostru, el este un salvator puternic. Această certitudine, ca şi pentru Maria, ne dă dreptul să cântăm şi să tresăltăm de bucurie. (...) Fără bucurie rămânem paralizaţi, sclavi ai mâhnirilor noastre. Deseori, problema credinţei nu constă în lipsa de mijloace, de structuri şi de cantitate, nici măcar în prezenţa celui care nu ne acceptă; problema credinţei este lipsa bucuriei. Credinţa se clatină atunci când ne lăsăm duşi de valul tristeţii şi al descurajării". Când trăim în neîncredere, închişi în noi înşine, contrazicem credinţa", a afirmat Papa Francisc.



Suveranul Pontif i-a îndemnat pe români să fie "promotorii culturii întâlnirii".



"Aş vrea să le mulţumesc acestor umili învingători, acestor sfinţi "de alături", care ne arată calea. Lacrimile lor n-au fost fără rost, au fost rugăciune care s-a ridicat la cer şi a udat la rădăcină speranţa acestui popor. Dragi fraţi şi surori, Maria merge, întâlneşte şi se bucură pentru că a purtat ceva mai mare decât ea însăşi: a fost purtătoarea unei binecuvântări. Asemenea ei, nici noi să nu ne temem să fim purtătorii binecuvântării de care România are nevoie. Voi să fiţi promotorii culturii întâlnirii care să dezmintă indiferenţa şi diviziunea şi să permită acestui pământ să cânte cu tărie milostivirile Domnului", a mai rostit Papa Francisc.

AGERPRES