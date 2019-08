Mihai Fifor: Nu se pune problema remilitarizării Poliţiei

Ministrul de interimar de Interne, Mihai Fifor, a declarat vineri că a discutat în ultimele zile cu premierul Viorica Dăncilă şi "nu se pune problema remilitarizării Poliţiei".



"Am discutat şi aseară la un post de televiziune, cât se poate de clar. Am fost întrebat dacă s-a discutat şi sunt un om onest şi v-am promis transparenţă totală în mandatul meu. (...) Şi am spus: da, a fost această discuţie, am discutat cu doamna prim-ministru în ultimele zile şi, citez din mine, nu cred că se va ajunge vreodată în România la remilitarizarea Poliţiei şi subliniez pentru toată lumea, ca să închidem acest subiect, nu cred că vreodată vom mai ajunge aici. Şi am mai spus ceva. Dacă vreodată se va pune problema unei astfel de chestiuni, desigur primele vor fi sindicatele la masă, pentru că, în momentul în care am preluat mandatul interimar la Interne, primii cu care m-am întâlnit au fost sindicatele. (...) Închid cu remilitarizarea. Nici nu se pune problema remilitarizării Poliţiei", a afirmat Fifor, la sediul Centrului Integrat pentru Situaţii de Urgenţă din Capitală. AGERPRES