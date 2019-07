Mihai Fifor, propus vice-premier pentru parteneriate strategice

La începutul şedinţei Executivului din 17 iulie 2019, premierul Viorica Dăncilă a afirmat că a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis despre propunerile pentru portofoliile de la Interne, Externe şi funcţia de vicepremier pentru parteneriate strategice şi că aşteaptă un răspuns de la şeful statului. La 15 iulie 2019, în Comitetul Executiv Naţional al PSD s-a hotărât schimbarea din funcţie a ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, şi a ministrului Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, pentru cele două portofolii fiind validaţi ca propuneri senatorul Nicolae Moga şi fostul europarlamentar Ramona Mănescu. Totodată, senatorul Mihai Fifor a fost propus pentru a ocupa funcţia de vicepremier pentru parteneriate strategice.



Mihai Viorel Fifor s-a născut la 10 mai 1970. În 1994, a devenit licenţiat în Filosofie, din partea Facultăţii de Litere şi Istorie, Universitatea din Craiova. Un an mai târziu, a obţinut masteratul în ''Literatura română'', tot la Universitatea Craiova. Din 2003, este doctor în Antropologie Socială, Universitatea Craiova. În 2007, a absolvit un master în Managementul Afacerii Publice, la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, iar în anul 2009 - ''Managementul afacerilor interne'', la Colegiul Naţional de Afaceri Interne, Academia de Poliţie ''Al. I. Cuza'' şi ''Securitate şi bună guvernare'', la Colegiul Naţional de Apărare, potrivit site-ului oficial al Camerei Deputaţilor.



A lucrat în calitate de: cercetător ştiinţific principal, Institutul de Cercetări socio-umane ''C. S. Nicolaescu - Plopşor'', Academia Română (1994-2001); director la Centrul judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Dolj (2001-2005); manager la Muzeul Olteniei din Craiova (2005-2009); secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor (2009); manager la Muzeul Olteniei din Craiova (2009-2012), secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor (mai-dec. 2012).



A fost preşedintele Organizaţiei Municipale PSD Craiova (2010-dec. 2012). La 18 mai 2012, Mihai Fifor a fost numit în funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin decizia premierului Victor Ponta, fiind eliberat din funcţie la 22 decembrie 2012.



La alegerile legislative din 9 decembrie 2012, a fost ales senator de Dolj (din partea PSD), în colegiul uninominal 2 din Circumscripţia electorală nr. 17. În Senat, a fost secretar al Comisiei pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (20 dec. 2012 - 4 febr. 2015), membru al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea României la spaţiul Schengen (începând cu 18 iul. 2013), membru al Comisiei pentru transporturi şi energie (începând cu 4 febr. 2015) şi membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (oct. 2015 - dec. 2015).



În iunie 2015, premierul Victor Ponta l-a propus pe Mihai Fifor pentru a ocupa funcţia de ministru al Transporturilor. Preşedintele Klaus Iohannis a respins, însă, la 15 iulie, propunerea prim-ministrului, motivând că nu are expertiza şi experienţa managerială necesare gestionării domeniului complex al transporturilor.



La 9 februarie 2016, senatorul Mihai Fifor a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional al PSD, prin vot deschis, cu unanimitate.



La alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, a obţinut un mandat de senator, la Arad, tot pe listele PSD. Senatorul PSD Mihai Fifor a fost preşedinte al Comisiei parlamentare comune de anchetă pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de scrutinul prezidenţial, de la înfiinţarea acestei comisii, în 11 mai 2017, până în iulie 2017 şi, ulterior, membru al aceleiaşi comisii până în octombrie 2017. Este membru, din 4 septembrie 2017, în Comisia pentru dezvoltare şi strategie economică a Senatului.



La 28 iunie 2017, Mihai Fifor a fost propus ministru al Economiei în guvernul Mihai Tudose, fiind învestit în funcţie la 29 iunie 2017.



La 5 septembrie 2017, ministrul Apărării Naţionale, Adrian Ţuţuianu, şi-a înaintat demisia din funcţie, interimatul la acest minister fiind asigurat de vicepremierul Marcel Ciolacu, iar la 12 septembrie 2017, conducerea PSD l-a validat pe senatorul Mihai-Viorel Fifor, ministru al Economiei, pentru funcţia de ministru al Apărării Naţionale, acesta fiind învestit în funcţie la 12 septembrie 2017.



La 15 ianuarie 2018, Mihai Tudose şi-a înaintat demisia din funcţia de prim-ministru al României, după retragerea sprijinului politic în cadrul Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD. La 16 ianuarie 2018, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că l-a desemnat premier interimar pe Mihai-Viorel Fifor, ministru al Apărării Naţionale, iar la 17 ianuarie 2018, a desemnat-o pe Viorica Dăncilă, propusă de PSD, pentru funcţia de prim-ministru.



Mihai Fifor a fost propus ministru al Apărării Naţionale în cabinetul Dăncilă la 26 ianuarie 2018, fiind învestit în funcţie la 29 ianuarie 2018. AGERPRES