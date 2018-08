Mihai Fifor: Săptămâna viitoare aprobăm HG pentru achiziţionarea sistemului de lansare de rachete anti-navă

Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, a declarat miercuri, la Constanţa, la festivităţile dedicate Zilei Marinei Române, că săptămâna viitoare viitoare va fi aprobată hotărârea de guvern pentru achiziţionarea sistemului de lansatoare mobile de rachete anti-navă.



În cuvântul de salut, adresat în deschiderea festivităţilor dedicate Zilei Marinei Române, organizate de Forţele Navale Române pe esplanada din faţa Comandamentului Flotei, din Constanţa ministrul Mihai Fifor a reiterat faptul că Guvernul României continuă politica de înzestrare a forţelor armate, în conformitate cu angajamentele asumate faţă de aliaţi.



"Pentru al doilea an consecutiv în 2018 Parlamentul şi Guvernul au aprobat alocarea a 2% din Produsul Intern Brut pentru apărare şi aşa cum am mai afirmat şi în alte rânduri, anul 2018 - Anul Centenar - va fi unul de referinţă pentru Marina Militară Română. Suntem în plin proces de selecţie a câştigătorului programului de achiziţie pentru corvetele multifuncţionale, program care va asigura nu doar o capabilitate modernă de apărare la Marea Neagră, dar, prin offsetul aferent, va asigura şi modernizarea celor două fregate tip T-22 - 'Regele Ferdinand' şi 'Regina Maria'. Totodată, săptămâna viitoare vom aproba în Guvern hotărârea de guvern pentru derularea achiziţiilor sistemului de instalaţii mobile de lansare de rachete antinavă, bateriile de coastă care vor întregi amprenta de securitate navală a ţării noastre. Toate aceste programe pornesc de la dorinţa de a întări capacitatea de reacţie imediată a Forţelor Navale, de a consolida poziţia strategică a României la Marea Neagră. În acelaşi timp, condiţia de bază de la care s-a plecat în proiectarea acestor programe strategice de înzestrare, a fost de implicare maximă a industriei naţionale de apărare, atât în producerea acestor capabilităţi de înaltă tehnologie, dar şi pe întreg ciclu de mentenanţă al tehnicii, care va intra, astfel, în dotarea Marinei Militare" - a declarat ministrul Fifor.



În context, ministrul Apărării Naţionale a reafirmat politica guvernului de relansare a industriei naţionale de apărare.



"Guvernul României şi-a asumat, prin programul de guvernare, relansarea industriei naţionale de apărare, accesul la cele mai noi tehnologii în domeniu, crearea de locuri de muncă înalt calificate şi asigurarea pentru ţara noastră a statului de hub regional al industriei de apărare europene. Ne pregătim în acest an să lansăm, la Bucureşti, producţia transportoarelor bloncate 8x8 'Piranha 5' pentru Forţele Terestre. Pentru Forţele Aeriene pregătim relansarea activităţii fabricii de avioane de la Craiova, care va realiza modernizarea avioanelor-şcoală IAR- 99 'Şoim' la standardul 'Super Şoim' (...) În aceeaşi notă, şi programul de construcţie al corvetelor, va da şansa şantierelor navale din România să se dezvolte Anul 2018, anul Centenar, va fi unul de referinţă pentru Marina Militară Română. Suntem în plin proces de selecţie a câştigătorului programului de achiziţie pentru corvetele multifuncţionale, program care ca asigura nu doar o capabilitate de apărare la Marea Neagră, dar, prin offsetul aferent, va asigura modernizarea celor două fregate tip T22 - Regele Ferdinand şi Regina Maria"- a spus Fifor.



În discursul său, ministrul a făcut referire şi la nivelul de încadrare cu personal al Marinei Militare şi la gradul înalt de pregătire ce trebuie asigurat în sistemul specific de educaţie.



"Anul Centenar - este unul foarte intens şi din punct de vedere al pregătirii, cu multe exerciţii şi misiuni, în special cele cu nave aliate, care sunt desfăşurate în Marea Neagră, în baza deciziilor luate în cadrul Alianţei Nord-Atlantice. Nu trebuie uitată resursa umană, cea mai importantă din punctul de vedere al resurselor dintr-o categorie de forţe, ce-şi doreşte performanţă şi profesionalism. Pentru conducerea Ministerului Apărării Naţionale, este foarte important să investim în educaţie. În acest sens, anul acesta am aprobat reînfiinţarea la Constanţa a Colegului Naţional Militar 'Alexandru Ioan Cuza' - o instituţie militară de învăţământ preuniversitar, unitate ce a pregătit generaţii întregi de elevi-marinari până în urmă cu aproximativ 20 de ani. Alături de cele două instituţii de învăţământ prestigioase ale Forţelor Navale, Academia Navală 'Mircea cel Bătrân' şi Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale 'Amiral Ion Murgescu', Colegiul Naţional Militar 'Alexandru Ioan Cuza' îşi va redeschide porţile peste aproximativ trei săptămâni, mai exact pe data de 10 septembrie, având misiunea de a redeveni o instituţie performantă, valoroasă şi recunoscută în sistemul de învăţământ militar şi naţional"- a subliniat Mihai Fifor.



În final, Mihai Fifor a asigurat asistenţa de întregul sprijin pentru îndeplinirea misiunii care le revine în arhitectura de apărare a frontierei estice a NATO şi UE.



"Dragi marinari, aveţi datoria să vă pregătiţi, ca şi până acum, adică temeinic şi profesionist, pentru că responsabilităţile voastre sunt esenţiale în apărarea flancului estic al NATO şi al Uniunii Europene, în dimensiunea sa maritimă. La acestea se adaugă capabilităţile speciale desfăşurate pentru apărarea unuia dintre cele mai importante coridoare fluviale de transport ce măsoară peste o mie de kilometri de Dunăre. Vă asigur, totodată, de întregul sprijin al echipei de conducere a Ministerului Apărării Naţionale în promovarea ambiţioasei, dar perfect realizabile, agende în domeniul înzestrării şi întăririi capacităţii de luptă, după cum vă asigur că aşteptările noastre şi ale cetăţenilor României cu privire la modul în care vă veţi îndeplini misiunile, sunt pe măsura înaltelor obiective pe care vi le-aţi asumat. Misiunea dumneavoastră nu este una uşoară, dar capabilităţile şi aptitudinile dumneavoastră ne dau nouă convingerea că veţi fi tot timpul acolo unde ţara v-o cere - la datorie" - a încheiat ministrul Apărării Naţionale. AGERPRES