Mihai Fifor trimite luni, Corpul de control la Serviciul 112 de la Vrancea

Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anunţat că va trimite, luni, Corpul de control la Vrancea pentru a verifica situaţia apărută la Serviciul unic pentru apeluri de urgenţă 112, după ce un operator i-ar fi spus unei tinere că nu are echipaje disponibile pentru a-i oferi asistenţă.



"Nu am niciun fel de toleranţă faţă de astfel de situaţii. Luni dimineaţă, Corpul de control al ministrului de Interne va fi prezent la Vrancea pentru a vedea ce s-a întâmplat acolo. De îndată ce vom avea rezultatele acestui control, le vom face publice. Dacă s-a greşit, cine a greşit pleacă acasă", a afirmat Fifor, la Iaşi.



Premierul Viorica Dăncilă a amintit că luna aceasta vor fi adoptate mai multe acte normative cu privire la intervenţia în situaţii de urgenţă.



"Legat de acest aspect, ştiţi foarte bine că am venit cu o declaraţie legată de modificări referitoare la 112, modificări legate la anumite acţiuni ale Ministerului Afacerilor Interne şi din punct de vedere al Justiţiei. Am spus că vom duce un adevărat război împotriva criminalităţii. Vreau să facem acest lucru. S-a dus un adevărat război împotriva corupţiei şi este normal, dar acest lucru nu trebuie să fie numai declarativ şi pentru a câştiga puncte electorale", a declarat Dăncilă.



Ancheta de la Vrancea are loc după ce o operatoare de la 112 i-ar fi spus unei tinere că nu are echipaje disponibile pentru a-i oferi asistenţă. Fata sunase pentru a anunţa că a fost şicanată în trafic de mai mulţi bărbaţi, care au urmărit-o până acasă.



Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a făcut o serie de precizări vineri în acest caz, instituţia arătând că operatorul din cadrul Centrului unic pentru apeluri de urgenţă Vrancea nu a purtat discuţii cu fata despre alocarea resurselor necesare intervenţiei, coordonarea şi desfăşurarea intervenţiei fiind atribuţiile dispeceratului Poliţiei.



"Urmare a solicitărilor transmise la Biroul de Presă al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale referitoare la apelurile primite prin Sistemul 112 în data de 13 august, prin care apelantul solicita intervenţia unui echipaj de Poliţie, în judeţul Vrancea: La Centrului Unic pentru Apeluri de Urgenţă Vrancea s-au înregistrat două apeluri în data de 13 august, la ora 01:00:33, respectiv 01:25:35", se menţionează într-un comunicat al STS.



Potrivit sursei citate, operatorul 112 al STS a transferat apelul către dispecerul agenţiei specializate, în acest caz dispecerul IPJ Vrancea, la ora 01:01:27, respectiv 01:25:45. AGERPRES