Mihai Șora și MagiCAMP - Premiul Cetățeanul European 2018

Filosoful Mihai Şora şi Asociaţia MagiCAMP au primit, vineri, Premiul Cetăţeanului European 2018.



Mihai Şora a fost nominalizat pentru a primi acest premiu de europarlamentarii Monica Macovei şi Cristian Preda, în timp ce pentru MagicCamp nominalizarea a venit din partea europarlamentarului Siegfried Mureşan.



Parlamentul European acordă, anual, începând cu 2008, Premiul Cetăţeanului European pentru activităţi şi iniţiative realizate de cetăţeni, grupuri, asociaţii sau organizaţii care, prin acţiunile lor de zi cu zi, promovează valorile consacrate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care au demonstrat un angajament remarcabil pentru promovarea unei mai bune înţelegeri reciproce şi a unei integrări mai puternice în rândul cetăţenilor statelor membre sau care au facilitat cooperarea transfrontalieră sau transnaţională pe termen lung în vederea consolidării spiritului european.



Fiecare membru al Parlamentului European are dreptul să nominalizeze anual pentru această distincţie o singură persoană, grup, asociaţie sau organizaţie, propunerile urmând a fi analizate de către un juriu naţional format din deputaţi din ţara respectivă, iar, apoi, înaintate către Cancelaria Premiului European, forul care ia decizia finală privind lista laureaţilor din anul respectiv.



"Simt o afinitate cu tânăra generaţie, cu cei proaspeţi, care nu au suferit încă de pe urma implicării lor în treburile lumii", a spus filosoful Mihai Şora, la evenimentul organizat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România.



El a dezvăluit că îşi ia energia de a apăra democraţia de la cei care îl înconjoară.



"Nu ştiu de unde am energia. Sper să o am aşa cum se vede din afară. Mă simt frate cu cei care mă înconjoară. Cred că din ei îmi iau energia pe care o valorific sau încerc măcar să o valorific într-un fel oarecare spre binele tuturor. Acest premiu este pentru mine un imbold de a merge mai departe pe calea pe care o apucasem deja, o solidaritate cu cei care mă înconjoară şi pe care îi simt ca făcând împreună cu mine o singură comunitate. Le sunt recunoscător. Simt o afinitate cu tânăra generaţie, cu cei proaspeţi, care nu au suferit încă de pe urma implicării lor în treburile lumii şi care o fac cu o disponibilitate totală, mă simt alături de ei", a subliniat filosoful.



Potrivit acestuia, trebuie reacţionat în faţa celor care contestă Europa.



"Suntem europeni, facem parte organică din acest continent, desfăşurată de-a lungul câtorva milenii. Pe acest plan suntem solidari, din acest motiv suntem europeni. Europa este un destin comun pentru zeci şi sute şi milioane de oameni cu care noi suntem solidari. În primul rând, trebuie să le facem faţă (celor care contestă Europa - n.r.), adică să nu-i lăsăm aşa în plata Domnului şi să reacţionăm, să apărăm valorile europene, sunt valorile care ne-au constituit şi fără de care ne lăsăm în voia sorţii. Trebuie să avem aceste valori ca ghid care să ne călăuzească, să ne arate direcţia spre care înaintăm şi să nu încetăm de a o face", a evidenţiat Mihai Şora.



Melania Medeleanu, fondator al MagiCamp, a precizat că în tabăra pentru copii cu afecţiuni oncologice au fost până acum peste 500 de suflete.



"În România lui 2018, în care unul din 11 copii se duce la culcare flămând, permiteţi să vorbesc despre foame. (...) În MagiCamp, tabăra pentru copii cu afecţiuni oncologice, au trecut până acum peste 500 de suflete. Noi de mai bine de patru ani încercăm să potolim puţin foamea, prin mâncare gătită cu multă dragoste în tabără, o masă caldă pentru părinţii copiilor cu afecţiuni oncologice, oameni care vin de departe cu copiii lor la tratamente chinuitoare, prin alimentele perisabile pe care le trimitem prin intermediul MagicBox către sute de familii în fiecare lună. Dar, mai e o foame din ce în ce mai aprigă pe care nu reuşim să o stăvilim - este foamea de siguranţă, să nu-ţi fie teamă că nu o să găseşti mâine medicamentele care să salveze viaţa copilului tău, să nu-ţi fie teamă că vei merge la spital şi te vei îmbolnăvi şi, mai tare şi la un alt nivel, avem o foame şi noi, la MagicCamp, şi la o bună parte din societate - este foamea de demnitate: să nu te simţi înjosit în raport cu statul, e foamea de dreptate, de egalitate", a explicat ea.



"Stau astăzi lângă Mihai Şora un cetăţean european implicat şi neobosit şi mai presus un om care dăruieşte şi mai stau lângă Melania Medeleanu pentru care ajutarea copiiilor şi bucuria pe care le-o face şi le-o aduce este o împlinire şi este o dăruire. Amândoi sunt oameni care dăruiesc şi asta trebuie să facem: să dăruim celorlalţi. Vă mulţumesc pentru dăruirea dumneavoastră", a spus Monica Macovei.



Cristian Preda a subliniat personalitatea lui Mihai Şora.



"Mihail Şora a fost de fiecare dată în situaţia de a spune ceva cu miez. Mihai Şora îi ascultă pe ceilalţi şi pe urmă le restituie, ascultându-i, ceva care are întotdeauna miez. Nu l-am auzit niciodată pe Mihai Şora spunând lucruri superficiale şi vorbind doar pentru a se afla în treabă. Asta preţuiesc la Mihai Şora. Cred că este nu filosoful rege, ci filosoful cetăţean, cel care publicând cărţi, editând cărţi, apărând valorile şi ştiind să-i asculte pe ceilalţi a simţit cum cetatea e asediată şi a ştiut să le spună care sunt duşmanii şi care sunt asediaţii. Vă mulţumesc pentru toate acestea domnule Mihai Şora", a transmis Preda.



Siegfried Mureşan a îndemnat la solidaritate cu Mihai Şora. "Dacă domnul Şora se manifestă public, iese în stradă, protestează pentru generaţia tinerilor, răspunsul nostru trebuie să fie acela de a ne manifesta şi noi pentru domnul Şora. Dacă domnia sa se gândeşte atât de intens la noi, cred că şi noi trebuie să fim solidari cu domnia sa, să ne manifestăm în spaţiul public pentru viitor cum face domnia sa", a arătat Mureşan.



El a spus că a nominalizat MagiCamp pentru acest premiu, având în vedere activitatea care are legătură cu viaţa de zi cu zi a oamenilor.



"MagiCamp este în primul rând despre demnitate, demnitatea copiilor, a familiilor lor, demnitatea voluntarilor şi despre sănătate. Proiectul s-a dezvoltat bine, frumos în ultimii ani, numărul persoanelor pe care le-a ajutat este impresionant, dar, dacă ar fi ajutat un singur copil, o singură familie ar fi meritat premiul acesta în egală măsură. Este un premiu pentru demnitate, sănătate şi sprijinirea oamenilor care au nevoie de ajutor şi, de aceea, vă felicit din toată inima", a spus europarlamentarul Mureşan.

AGERPRES