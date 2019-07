Ministerul Turismului: 50.000 de lei, sancţiune în cazul copiilor blocaţi în Tokyo

Asociaţia Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, care a organizat o tabără pentru copii în Tokyo, a fost sancţionată de Ministerul Turismului cu suma de 50.000 de lei, în urma autosesizării, pentru că niciun reprezentant al acesteia nu s-a prezentat la sediul instituţiei în urma invitaţiei trimise.



"Conform art. 16, alin. 1, lit. b) din HG 1267/2010, asociaţia a fost sancţionată cu suma de 50.000 de lei. De asemenea, Ministerul Turismului a înştiinţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj cu privire la rezultatele acţiunilor de control care au avut loc la cele două sedii ale Asociaţiei Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Inspectorii de control din cadrul Ministerului Turismului păstrează legătura cu reprezentanţii IPJ Gorj pentru a pune la dispoziţie toate documentele necesare în vederea soluţionării rapide a acestui caz", se spune într-un comunicat al Ministerului Turismului, remis marţi AGERPRES.



Potrivit sursei citate, ONG-ul nu a depus, până în prezent, la Ministerul Turismului, actele necesare obţinerii unei licenţe de turism, pentru activitatea desfăşurată, conform legislaţiei în vigoare.



Asociaţia a mai fost sancţionată, în anul 2017, cu suma de 30.000 de lei pentru că desfăşura activităţi specifice unei agenţii de turism fără a deţine, însă, licenţă de turism.



"În cazul în care turiştii constată că legislaţia nu este respectată, Ministerul Turismului îi îndrumă pe aceştia să depună sesizări pentru a fi luate la timp măsurile necesare. Ministerul Turismului recomandă tuturor cetăţenilor ca, înainte de contractarea unui pachet de servicii turistice, să verifice pe site-ul instituţiei dacă operatorul economic este licenţiat, dar mai ales să verifice dacă pachetul de călătorie este garantat 100%, conform prevederilor OG 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate", se mai arată în comunicat.



Zeci de copii români au fost abandonaţi pe aeroporturile din Tokyo, Doha şi Milano, iar părinţii nu au ştiut cum să îi aducă acasă, după ce le-au plătit tabere de mii de euro în străinătate, organizate de Asociaţia Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.



Ministerul Afacerilor Externe a anunţat pe 28 iunie că tinerii români care erau în tabără în Japonia şi au rămas blocaţi, în drum spre casă, pe aeroporturile din Tokyo sau Milano au plecat sau urmează să plece către Bucureşti.



Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu a deschis un dosar penal in rem pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în cazul copiilor români blocaţi pe aeroporturi din străinătate.



"La data de 27.06.2019, organele de urmărire penală din cadrul IPJ Gorj - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice s-au sesizat din oficiu cu privire la condiţiile de organizare a unor deplasări în străinătate, respectiv New York şi Tokyo, oferite de Asociaţia Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, constând în aceea că nu a oferit condiţiile de cazare şi transport stabilite în contracte, beneficiari fiind persoane minore. S-a format dosarul penal nr. 2606/P/2019, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 1 Cod penal, dosar care se află în supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu", se arată într-un comunicat al Parchetului General.

AGERPRES