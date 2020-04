Ministrul Agriculturii a declarat că România are suficiente stocuri de cereale și alimente

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, joi, că România are suficiente stocuri de cereale și alimente până la noua recoltă. Pe de altă parte, Adrian Oros a menționat că cifrele sunt luate de la agenții economici și se merge pe „rezonabilitatea și veridicitatea acelor cifre”.

„Noi monitorizăm tot timpul aceste stocuri. Sigur că aceste cifre le luăm de la agenţii economici şi mergem pe rezonabilitatea şi veridicitatea acelor cifre. Dimpotrivă, aş spune că sunt foarte mulţi dintre producătorii şi procesatorii noştri care au stocuri foarte mari care nu sunt vândute şi au probleme, pentru că s-a schimbat comportamentul de cumpărare foarte mult şi datorită restricţiilor de mişcare - şi nu numai, dar s-a închis tot ce înseamnă HORECA, unde foarte mulţi producători erau nişaţi exact pe acest domeniu. Avem stocuri foarte mari la lapte şi produse lactate, procesatorii încearcă să plătească tot mai puţin pe litrul de lapte pentru că nu mai au ce să facă, nu mai unde să îl proceseze şi să îl depoziteze. Au stocuri foarte mari la carne de pui, legume, carne de vită. Sunt câteva sortimente pentru care avem stocuri foarte mari, deci nu se pune problema să lipsească ceva din produsele de bază", a declarat ministrul Agriculturii.

Mai mult, ministrul Agriculturii a explicat că măsura interdicției exportului de cereale a fost luată pe baza îngrijorărilor legate de dinamica exporturilor la unele produse în acea perioadă.

"Pe de altă parte, au fost şi multe avertismente, sigur multe dintre ele nefondate, din partea unor organizaţii internaţionale, că o să vină o foamete mare şi fiecare ţară încerca să ia nişte măsuri. Am luat aceste măsuri până ne-am convins că stocurile pentru cereale şi pentru produsele de bază vor fi suficiente până la noua recoltă, care, din păcate, va fi foarte slabă. Dacă va fi 50% - 60% va fi foarte bine. În anii foarte buni, când a plouat, am produs undeva la nouă milioane de tone de grâu, iar consumul intern este între 2,5 şi 3 milioane de tone, dar dacă va fi jumătate, va fi la 5-6 milioane de tone. Consumul intern va fi acoperit, dar va trebui să avem grijă să ţinem cerealele în ţară", a subliniat Adrian Oros.

De asemenea, ministrul Agriculturii a explicat motivul pentru care a emis un ordin privind confidențialitatea datelor legate de stocuri.

„Am dat acest ordin intern pentru toţi cei care operează cu aceste date şi le-am cerut să nu le divulge. Am văzut că a fost mare vâlvă, de ce am dat ordin. Este normal, este moral, este legal. Atât timp cât noi cerem agenţilor economici să ne dea date despre stocurile lor pe care le au şi despre capacităţile lor de procesare, aceste date trebuie să nu fie divulgate altora cu care aceşti agenţi economici sunt concurenţi pe piaţă. Era normal. Şi am dat acest ordin intern nu pentru a ascunde stocurile, ci pentru a le garanta celor care ne furnizează datele că acestea nu o să fie divulgate altora. Este o chestie logică şi normală", a declarat acesta.