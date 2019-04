Ministrul Cuc: Ordinul de începere a lucrărilor la autostrada Braşov-Cristian va fi dat pe 20 mai

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat marţi, la Braşov, că pentru proiectul autostrăzii Braşov-Ploieşti, care va fi realizat în parteneriat public-privat, negocierile cu consorţiul chinezo-turc vor începe peste două săptămâni, iar pentru tronsonul Braşov-Cristian ordinul de începere a lucrărilor va fi dat în 20 mai.



"Trebuie finalizată proiectarea şi, în 20 mai, dăm ordinul de începere a lucrărilor, venim să deschidem şantierul (pe tronsonul Braşov-Cristian -n.r.). Restul proiectului lansat în PPP - în două săptămâni încep negocierile cu consorţiul chinezo-turc, pentru condiţiile în care se va semna contractul", a afirmat Răzvan Cuc, care a precizat că abia în urma acestora vor fi stabilite valoarea lucrărilor şi perioada de implementare.



Conform ministrului, contractul pentru lucrările la tronsonul Braşov-Cristian nu a fost semnat timp de doi ani şi jumătate, din 2015, din cauză că fostul premier Victor Ponta "s-ar fi temut că statul paralel îl bagă la puşcărie".



"Când am ajuns în minister în 2017, îmi amintesc că se făcuse un mare tam-tam pe marginea acestui subiect - spunea fostul premier Victor Ponta că dacă semnează vreun contract, statul paralel îl bagă la puşcărie. Ce să vedeţi? Guvernarea PSD, în 2017: am găsit tronsonul de autostradă Braşov-Cristian care stătea de doi ani şi jumătate şi nu se atribuia contractul. Am vorbit şi eu cu directorul de la acea vreme de la CNAIR, cu cei din comisii, de ce nu-l atribuim? Ori anulăm licitaţia, ori semnăm contractul. Până la urmă, m-am edificat şi am semnat contractul. Nu ne-a arestat nimeni. Pentru că nu poate să invoce nimeni că poţi să fii arestat dacă vrei să faci infrastructură în România. Doar un om bolnav poate să spună aşa ceva. Cât timp faci toate lucrurile legale, nu vine nimeni să-ţi reproşeze nimic", a mai spus Răzvan Cuc.

AGERPRES