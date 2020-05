Ministrul Mediului: Pădurile seculare ies din circuitul economic și intră sub protecție

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunțat, vineri, că a cerut Romsilva ca până în septembrie 2020 pădurile seculare să fie puse sub protecție pentru a fi conservate. În România au fost identificate peste 8.300 de păduri seculare, cele mai multe de fag și molid.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, a declarat, vineri, în timpul unei vizite pe care a făcut-o în pădurea seculară din zona Poieni – Schitul Duca din județul Iași, că în România sunt peste 100.000 de hectare de păduri seculare.

„Am luat o decizie națională: pădurile seculare din România ies din circuitul economic și intră sub protecție. Codrii seculari pe care îi avem vor fi protejați și păstrați pentru generațiile viitoare! Nu vreau să fim ultimii martori ai pădurilor seculare din România! Am identificat la nivel national 8364 de păduri seculare și am solicitat RNP Romsilva ca până la 15 septembrie 2020, acestea sa fie introduse sub protecție pentru a fi conservate. În total vorbim despre 100 000 ha, dintre care 38 000 de ha sunt incluse în suprafețe în care astăzi se produce lemn pentru cherestea, construcții, celuloză. Restul de peste 60 000 de ha sunt protejate doar parțial”, a declarat Costel Alexe.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, în aceste păduri vor mai fi permise doar intervenții de conservare. Cele mai multe păduri seculare din țară sunt de fag (5248), molid (1305) și de stejar (1041) și se găsesc cu precădere în județele: Caraș-Severin (19.4%), Neamț (17.1%), Argeș (8.6%), Bacău (8.4%), Gorj (7.7%), Vâlcea (5.9%) și Hunedoara (4.9%).

Cele mai bătrâne păduri seculare se găsesc în județul Dâmbovița, unde media de vârstă este de peste 270 de ani, în Caraș -Severin, unde media este de peste 235 de ani, sau în Arad, cu o medie de peste 230 de ani, au mai transmis reprezenții Ministerului Mediului.

