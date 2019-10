Ministrul Petre Daea anunţă schimbări în structura fermelor

'Structura fermelor care beneficiază de subvenţii a înregistrat schimbări substanţiale, în perioada 2016-2019, în condiţiile în care numărul fermierilor tineri, sub 40 de ani, a crescut cu 24%, iar suprafaţa agricolă exploatată de aceştia cu 28%, a declarat, miercuri, ministrul demis al Agriculturii, Petre Daea.



"Numărul de beneficiari ai subvenţiilor a scăzut de la un an la altul, un proces natural şi ca răspuns la politica noastră care îşi are sorgintea în Politica Agricolă Comună, dar a crescut suprafaţa şi a crescut generată de doi factori. Primul a fost acela de a cultiva pământul ţării, iar cel de-al doilea, interesul fermierilor de se cupla la aceste mecanism de susţinere pe unitatea de suprafaţă. Astfel, în perioada 2016-2019 au fost înregistrate schimbări substanţiale în structura fermelor care beneficiază de subvenţii. A crescut cu 24% numărul fermierilor tineri, sub 40 de ani. E firesc, natural, necesar pentru ţară. Evident a crescut şi suprafaţa agricolă exploatată de fermieri cu vârste sub 40 de ani şi a crescut într-un ritm mai pronunţat decât numărul, respectiv cu 28%, dar cum era firesc, natural, obiectiv şi important pentru ţară să scadă şi numărul fermierilor cu vârsta de peste 60 de ani. Aceasta a scăzut cu 17% şi a scăzut cu 10% numărul suprafeţelor agricole pe care le lucrează fermierii care au peste 60 de ani. E un lucru bun, e o dinamică pozitivă, este un răspuns pozitiv la politicile pe care le-am instalat în România", a precizat Petre Daea în conferinţa de bilanţ.



El susţine că în perioada menţionată a avut loc şi o concentrare a suprafeţelor deţinute de fermierii sub 50 de ani şi o reducere a suprafeţelor lucrate de fermierii de peste 70 de ani, ceea ce arată "un curs pozitiv pe care l-a luat agricultura Ţării Româneşti".



"Este un curs pozitiv pe care l-a luat agricultura Ţării Româneşti şi un contur al realităţii, având în vedere faptul că toate aceste date le avem la APIA, unde prin voinţă proprie sunt documente înregistrate cu nume şi prenume, cu anul naşterii, cu suprafeţele pe care le solicită, într-un cuvânt: date exacte şi luate pe bază de semnătură de la fiecare fermier din România. Şi se observă că are loc o concentrare a suprafeţelor deţinute de fermierii sub 50 de ani şi o reducere a suprafeţelor fermierilor de peste 70 de ani. Un lucru bun pentru ţară, care va continua şi trebuie să continue", a menţionat Daea.



Conform datelor MADR, fermierii români cu vârste între 30 şi 40 de ani deţineau 1.275.743 hectare în 2016, iar în 2019 aceştia lucrează o suprafaţă de 1.533.337 hectare, în timp ce fermierii de peste 70 de ani exploatează numai 890.199 hectare în acest an, faţă de 1.032.025 hectare în 2016. Fermierii cu vârste între 40 şi 50 de ani lucrează în prezent peste 2.345.535 hectare, iar cei între 50 şi 60 de ani 2.051.393 hectare.AGERPRES