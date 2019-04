Ministrul Sănătăţi: 17 ambulanţe noi pentru Serviciul Judeţean de Ambulanţă Giurgiu în acest an

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, sâmbătă, că Serviciul Judeţean de Ambulanţă Giurgiu va primi în acest an un număr de 17 ambulanţe noi, cinci dintre acestea fiind deja livrate.



"Am avut o discuţie astăzi şi cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă Giurgiu. Au solicitat 25 de ambulanţe pentru judeţul Giurgiu, au fost acceptate 17 ambulanţe noi şi au fost livrate cinci. Achiziţiile şi repartizarea sunt făcute de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi comisia interministerială între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul de Interne. În ceea ce priveşte numărul de personal, din numărul de posturi suplimentate la nivelul ţării, judeţul Giurgiu va obţine trei posturi la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Giurgiu", a declarat Sorina Pintea.



Ea spune că la nivel naţional este nevoie de aproximativ 500 de posturi la serviciile de ambulanţă şi "în acest an au fost suplimentate două sute de posturi".

AGERPRES