Ministrul Sănătății a semnat ordinul pentru rezidenţiat, examenul a intrat în linie dreaptă

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a afirmat vineri că a semnat ordinul pentru examenul de rezidenţiat, cele 4.710 locuri urmând să fie suplimentate pentru medicii care obţin o medie corespunzătoare intrării în rezidenţiat.



"Astăzi am semnat ordinul de ministru pentru rezidenţiat şi drept urmare examenul de rezidenţiat a intrat în linie dreaptă. (...) A apărut o nouă prevedere, astfel încât numărul de locuri să fie egal cu numărul absolvenţilor. Am aprobat o cifră de şcolarizare de 4.710. (...) Avem în România 3.401 absolvenţi de medicină generală, numărul locurilor scoase la rezidenţiat pe medicină generală este 3.990. Totalul de 4.710 include şi zona de medicină dentară şi farmacie. Diferenţa este foarte mare între numărul absolvenţilor şi numărul locurilor la medicină dentară şi farmacie. Logica este foarte clară. Numărul posturilor pentru farmacişti în spitale este limitat. Absolventul de farmacie se adresează inclusiv zonei private. La fel, medicul dentist. (...) Această cifră - 4.710 - va fi suplimentată dacă la examenul de rezidenţiat se va obţine o medie corespunzătoare intrării în rezidenţiat", a afirmat Pintea, vineri, într-o conferinţă de presă.



Examenul de rezidenţiat se va desfăşura în acest an pe 8 decembrie.



Joi, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului.



Legea permite ca examenul de rezidenţiat să se desfăşoare în acest an pe 8 decembrie, stabilind că, în 2019, cifra de şcolarizare este aprobată prin hotărâre a Guvernului.



Conform actului normativ, această cifră va fi egală cu numărul absolvenţilor de medicină cu diplomă de licenţă. Ministerul Finanţelor Publice asigură resursele financiare necesare şcolarizării prin rezidenţiat la nivelul cifrelor de şcolarizare aprobate. AGERPRES