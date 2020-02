Ministrul Sănătăţii: Anestezia copilului intrat în comă la o clinică stomatologică din Piteşti a fost făcută ilegal

Referindu-se la cazul copilului intrat în comă la Piteşti, după o anestezie,Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a declarat, marţi, că nu au fost respectate normele minime de securitate, a anunțat Antena3.

El a precizat că anestezia generală poate fi făcută numai în structuri sanitare acreditate în acest sens.

„Este o dramă şi suntem alături de familie. Suntem revoltaţi să ştim că este o practică şi mă bucur că avem şansa să transmitem acest mesaj întregii ţări şi tuturor celor care în cabinete stomatologice folosesc fără autorizare această anestezie generală intravenoasă cu propofol. Din câte ştiu eu a fost un cocktail cu propofol dormicum fără a respecta normele minime de securitate. Anestezia generală poate fi dată în structuri sanitare acreditate. Nu putem da anestezie generală unde considerăm că se poate da anestezie generală. Transmitem un mesaj medicilor anestezişti să înceteze aceste practici. Din păcate nu este un fenomen punctual. Se întâmplă pe larg la nivel naţional. A trebuit să se întâmple o tragedie ca să fie demascat acest fenomen şi vă transmit fermitatea echipe noastre pentru a înceta aceste practici”, a afirmat ministrul.

Ministerul Sănătăţii a anunţat, marţi, că se fac verificări la clinica stomatologică din Piteşti unde un copil de patru ani a intrat în comă după o anestezie.

Inspectorii DSP Argeş au aplicat clinicii stomatologice o amendă de 20.000 de lei pentru nerespectarea obiectului de activitate înscris în Autorizarea Sanitară de Funcţionare.

În acest caz a fost începută şi o anchetă a poliţiştilor din Piteşti.

Stomatologul care a tratat copilul spune că intervenția a avut acordul familiei

De calaltă parte, stomatologul Adrian Dinescu, cel care l-a tratat pe copilul de patru ani intrat ulterior în comă, susţine că a avut acordul familiei şi că tehnica folosită, numită analgosedare, nu a mai ridicat probleme până acum, informează AGERPRES.

„Tehnica folosită se cheamă analgosedare, este o practică curentă şi în experienţa mea şi în colaborarea cu foarte mult clinici stomatologice. Am o experienţă de peste 400 de copii (...). Familia pacientului şi-a dat acordul pentru această tehnică. Lucrurile au decurs (...) în mod normal până la un moment dat, aproximativ 45 de minute de la începerea intervenţiei, unde am avut un episod de tahicardie severă, asociat cu scăderea saturaţiei oxigenului, care au dus la stop cardio-respirator, motiv pentru care am instituit resuscitarea cardio-pulmonară rapidă şi pacientul a plecat din clinică stabilizat”, a declarat, marţi, doctorul Adrian Dinescu.

În opinia sa, copilul avea nevoie de acea procedură, care este folosită la pacienţii cu anumite patologii sau care sunt necooperanţi iar tratamentul stomatologic reprezintă o urgenţă.

Stomatologul a mai precizat că dozele de anestezic au fost calculate corect în acest caz şi că nu s-a mai confruntat cu un incident „de asemenea anvergură”.

În stare gravă

Starea copilului de la Piteşti care a fost adus la Spitalul „Grigore Alexandrescu” se menţine „extrem de gravă”, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, Raluca Alexandru.

„Copilul este internat în reanimare, intubat şi ventilat mecanic, starea se menţine extrem de gravă, sub tratament de specialitate. Se fac investigaţii. Copilul a făcut stop cardiorespirator la stomatologie în urma unei anestezii generale şi a fost resuscitat local”, se arată într-o informare a unităţii medicale.