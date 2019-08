Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea susține că tragedia de la Săpoca s-ar fi putut evita

Karina Knapek

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a sosit duminică după-amiază la Spitalul din Săpoca, pentru a urmări finalizarea anchetei Corpului de Control a ministerului, precizând, ca "o primă opinie personală", că tragedia s-ar fi putut evita.



Întrebată dacă crede că această tragedie ar fi putut fi evitată, Pintea a răspuns: "O primă opinie personală - eu cred că da."



Aceasta a susţinut că ancheta Corpului de Control nu se se suprapune cu cea a Ministerului Justiţiei.



"Încă de dimineaţă am trimis Corpul de Control pentru a vedea exact ce s-a întâmplat. Am considerat că este mai bine să vin, împreună cu cei de la Corpul de Control, să finalizăm în seara aceasta toate cercetările care ţin de Ministerul Sănătăţii, pentru a putea trage nişte concluzii şi a lua nişte măsuri", a declarat Pintea.



Ea a precizat că vor fi verificate inclusiv fişele de post ale personalului medical.



"Sunt lucruri încă de neexplicat, vom vedea exact ce s-a întâmplat, vom verifica fiecare aspect în parte, inclusiv fişa postului personalului medical", a adăugat Sorina Pintea.



Ministrul a mai spus că nu s-a pus problema suplimentării de posturi.



"În statutul de funcţii al acestui spital, în 2016 existau 828 de posturi, în acest moment există 873 de posturi, deci au fost aprobate şi finanţate încă 45 de posturi. În plus, de ce nu s-au ocupat, dacă au fost sau nu scoase la concurs, rămâne de văzut", a punctat demnitarul.



În privinţa solicitărilor sindicatului sanitar de mărire a sporurilor salariale, ministrul a afirmat că "legiuitorul a stabilit nişte sporuri între 55% şi 75% pentru că recunoaşte pericolul acestei munci, dar conducerea spitalului putea, din venituri proprii, să urce la maximum". AGERPRES