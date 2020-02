Ministrul Sănătăţii, Victor Costache susţine că nu se află în conflict de interese

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a afirmat, marţi, că nu se află în "niciun fel de conflict" de interese, precizând că există o decizie în acest sens a Agenţiei Naţionale de Integritate.



"Ştiţi foarte bine, avem decizia Agenţiei Naţionale pentru Integritate. De asemenea, am anunţat public încă din noiembrie că operez în weekend. Nu a fost un secret că operez în singurul centru de boli cardiovasculare din regiune. Am o datorie faţă de pacienţi şi faţă de echipa noastră. Nu înţeleg de ce a devenit news acest no news, care a fost anunţat din noiembrie. Probabil în contexul ordonanţei din Sănătate. Noi, în momentul în care începem să reformăm sistemul în interesul pacienţilor, deranjăm interese şi apar tot felul de ştiri. Nu există niciun fel de conflict", a susţinut Costache.



El a adăugat că ştie că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind programele naţionale de sănătate are toate avizele.



"Este o întrebare pe care trebuie să o verificaţi la Guvern. Toate avizele au fost date. Ştiu că au fost foarte mulţi avizatori şi a avut toate avizele", a spus Costache. AGERPRES