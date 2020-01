Ministrul Sănătăţii, Victor Costache susţine că tuberculoza rămâne o problemă importantă de sănătate publică

FOTO Lucian Alecu

Tuberculoza rămâne o problemă importantă de sănătate publică în România, ţara noastră fiind în continuare pe primele locuri în Europa, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, ministrul Victor Costache.



El a participat la lansarea unui proiect-pilot care prevede tratarea şi în sistem ambulatoriu a pacienţilor infectaţi cu tuberculoză din Bucureşti care nu sunt contagioşi.



"Tuberculoza rămâne o problemă importantă de sănătate publică din România şi suntem în continuare printre primele locuri din Europa. În urma eforturilor deosebite ale echipelor medicale, în ultimii ani, am trecut de pe locul 1 pe locul 5 din primele 18 locuri cu prioritate înaltă din Uniunea Europeană şi avem o serie de proiecte pentru a continua acest trend care este pozitiv. Deci, reuşim să câştigăm bătălia împotriva tuberculozei. O să urmeze o serie de proiecte de aproximativ 23 de milioane euro cu finanţare internaţională, iar proiectul pe care îl anunţăm astăzi este practic o schimbare de paradigmă", a precizat ministrul Sănătăţii.



Costache a adăugat că majoritatea pacienţilor din România, în momentul în care sunt diagnosticaţi cu tuberculoză, sunt internaţi în regim de spitalizare continuă.



"Acest proiect este unul pilot care se derulează pe Bucureşti şi vor fi targhetaţi 200 de pacienţi care sunt BK negativ, sunt necontagioşi şi vor putea fi trataţi în premieră în afara Institutului de Pneumoftiziologie. Este o schimbare de paradigmă şi este foarte important că aceşti pacienţi nu vor fi scoşi din sânul familiei şi vor fi trataţi în siguranţă acasă. (...) 200 de pacienţi vor beneficia de această nouă formă de management inovativ a tuberculozei, vor fi pacienţi din sectoarele 4, 5, 6 ale Capitalei. Este o abordare integrată, multidisciplinară a tuberculozei. Pe lângă medici participă asistenţi medicali, asistenţi sociali. Este foarte important ca aceşti pacienţi să adere 100% la tratament pentru a nu avea eşecuri terapeutice", a explicat ministrul.



Potrivit acestuia, proiectul va reprezenta un model de bune practici pentru celelalte spitale de pneumoftiziologie din România.



Managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", Beatrice Mahler, a subliniat că niciun pacient care este contagios sau care are risc de a transmite boala membrilor familiei, dar şi persoanelor din jurul său nu va pleca acasă să îşi facă tratamentul.



"Este foarte important ca pacienţii care sunt BK negativ şi pot să îşi efectueze tratamentul acasă să poată să beneficieze de acest tratament. Ce aduce în plus pentru pacientul cu tuberculoză acest proiect este posibilitatea de investigaţii în ambulator, investigaţii de sânge cu evaluarea tuturor funcţiilor care trebuie să fie normale la un pacient care începe un tratament atât de dificil şi posibilitatea de a beneficia de tratament simptomatic în cazul în care are reacţii adverse. Sunt forme de tuberculoză extrem de incipiente, sunt forme de tuberculoză extra-pulmonare care nu sunt contagioase. În Europa, pacienţii sunt internaţi la domiciliu, pentru cazurile contagioase internarea este de scurtă durată. Practic tuberculoza sensibilă nici măcar nu se internează. Sunt internate cazurile de tuberculoză multidrog rezistentă acolo", a explicat Mahler.



Amalia Şerban, director în Ministerul Sănătăţii, a arătat că proiectul-pilot este primul şi cel mai de amploare în ceea ce priveşte reforma în ambulator.



"Ne dorim ca pacienţii să rămână în confortul propriu şi să beneficieze de aceleaşi îngrijiri", a spus Şerban.



Proiectul, care se va derula în perioada ianuarie - decembrie, are ca obiectiv şi diagnosticarea rapidă a suspecţilor de tuberculoză. El face parte dintr-un proiect mai amplu "Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România", finanţat de Fondul Global de Luptă împotriva Tuberculozei şi Malariei pe care Ministerul Sănătăţii îl derulează timp de 3 ani, în perioada 2018 - 2021.

