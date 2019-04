Ministrul Tineretului şi Sportului: Aceste medalii sper să fie o repetiţie pentru mari succese la Tokyo

Premierul Viorica Dăncilă şi ministrul Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei, i-au felicitat şi premiat, marţi la Palatul Victoria, pe medaliaţii de la Campionatele Europene de haltere şi lupte, care au cucerit în total şase medalii de aur, cinci de argint şi şapte de bronz.



Premierul Dăncilă şi ministrul Bogdan Matei au dat mâna cu sportivii medaliaţi, cu antrenorii şi preşedinţii federaţiilor, Nicu Vlad (Federaţia Română de Haltere), respectiv Răzvan Pîrcălabu (Federaţia Română de Lupte), înainte de a-i premia cu peste două milioane de lei pentru medaliile cucerite.



''Îi mulţumesc doamnei premier Viorica Dăncilă pentru găzduire şi pentru că este astăzi alături de noi. Vreau să adresez felicitări tuturor sportivilor şi antrenorilor care au obţinut medalii la CE de lupte şi de haltere, dar şi tuturor celor care au stat în spatele acestor reuşite, personal medical şi membri ai staff-ului tehnic. Astăzi premiem performerii din două sporturi în care avem o tradiţie frumoasă. Avem mari campioni olimpici şi mondiali, cărora le succed noile generaţii de sportivi şi, având în vedere că suntem în an preolimpic, aceste medalii sper să fie doar o repetiţie pentru mari succese la Tokyo 2020. Am un cuvânt în plus de apreciere pentru cei de la lupte, pentru că au organizat cu succes Campionatul European de seniori la noi acasă, fiind gazdă din nou după 40 de ani'', a declarat ministrul Bogdan Matei.



Ministrul a reuşit să obţină într-un timp foarte scurt, la câteva zile de la încheierea celor două competiţii continentale, bugetul necesar pentru premierea sportivilor.



''Sunt mulţumit că reuşim să oferim premieri într-un timp atât de scurt de la încheierea celor două competiţii. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără sprijinul Guvernului. Ca o formă de respect pentru eforturile depuse şi performanţele obţinute, astăzi i-am invitat aici pe medaliaţi şi pe antrenorii lor să-i recompensăm pentru medaliile câştigate. Sper ca prin exemplul vostru să deveniţi exemple pentru viitoarele generaţii de campioni'', a spus Bogdan Matei.



Loredana Toma, triplă medaliată de aur la haltere, a declarat cu acest prilej: ''Mă bucur că ne-am întors de la Batumi cu fruntea sus şi cu obiectivele îndeplinite. Pentru asta vreau să mulţumesc FR de Haltere, MTS, COSR şi nu în ultimul rând clubului meu. Îmi doresc să colaborăm în continuare la fel de bine ca până acum şi să ne sprijiniţi în drumul nostru către JO. Iar noi sportivii, la rândul nostru, ne luăm angajamentul că vom da tot ce este mai bun în competiţii şi antrenamente''.



La CE de haltere, România a obţinut 14 medalii la Batumi (Georgia), dintre care şase de aur, trei de argint şi cinci de bronz. Elena Andrieş a cucerit trei medalii de aur, la cat. 49 kg, Loredana Toma a luat trei de aur la cat. 64 kg, Irina Lepşa a luat două medalii de argint la 64 kg (smuls, total) şi una de bronz (aruncat), Mădălina Bianca Molie (71 kg) a luat argint (smuls) şi bronz (total), medalii de bronz obţinând şi Cosmina Pană (cat. 45 kg, la stilul aruncat), Cristian Marian Luca (55 kg, la smuls) şi Sorina Hulpan (cat. 59 kg, la aruncat).



La CE de haltere de la Bucureşti, Kriszta Incze (cat. 65 kg) a cucerit argintul, iar Andreea Beatrice Ana (cat. 55 kg.) medalia de bronz la stilul liber în timp ce Florin Tiţa a obţinut o medalie de argint (cat. 55 kg), iar Ain Alexuc-Ciurariu (cat. 130 kg) una de bronz la lupte greco-romane.

AGERPRES