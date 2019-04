Ministrul Transporturilor: În acest moment, TAROM are cel mai performant Consiliu de Administraţie

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a apreciat luni, la dezbaterile pe moţiunea simplă pe Transporturi, că TAROM are acum cel mai performant Consiliu de Administraţie, schimbarea recentă a managementului fiind "mai mult decât necesară".



"Legat de TAROM, am zis mereu într-adevăr că este proiectul meu de suflet. În timpul primului meu mandat ca ministru al Transporturilor, a fost prima dată după 10 ani când în flota TAROM au fost introduse două aeronave noi. În acest moment, TAROM are cel mai performant Consiliu de Administraţie. Reputatul expert în aviaţie Sorin Stoicescu, vicecampionul mondial pilotul acrobat George Rotaru sau reprezentantul României la CEDO, Viorel Mocanu, sunt printre persoanele care stau la conducerea acestei companii simbol pentru români", a spus ministrul, în plenul Camerei Deputaţilor.



Potrivit acestuia, un manager "numit la insistenţa fostului premier Tudose a pus în dificultate compania" şi de aceea a fost necesară schimbarea conducerii TAROM.



"Sigur că am observat că în perioada în care nu am mai fost la conducerea Ministerului Transporturilor un manager numit, aşa cum spuneam, la insistenţa fostului premier Tudose a pus în dificultate compania, iar raportul Corpului de control al premierului, care verifică activitatea acestui manager, ne va spune exact ce s-a întâmplat. De aceea, schimbarea managementului a fost mai mult decât necesară, iar pilotul Florin Susanu, un profesionist desăvârşit şi un angajat loial al companiei TAROM, a trecut la conducerea companiei", a explicat Cuc.



Florin Susanu a fost numit pe 21 martie de către Consiliul de Administraţie al TAROM în funcţia de director general provizoriu şi accountable manager al companiei, a informat operatorul aerian printr-un comunicat remis AGERPRES.



Susanu l-a înlocuit pe Wolff Werner-Wilhelm, care a fost numit în funcţia de director general interimar al TAROM pe 20 noiembrie 2017.



Florin Susanu a mai ocupat funcţia de director general provizoriu al companiei TAROM, cu un mandat iniţial de o lună, el fiind numit în această poziţie pe data de 21 august 2017, după demisia lui Eugen Davidoiu.



Moţiunea simplă pe Transporturi, intitulată ''Mandatul ministrului Cuc cu numărul 3 este unul de nota 3'', iniţiată de PNL şi PMP, a fost dezbătută luni de plenul Camerei Deputaţilor şi va primi votul final miercuri.

AGERPRES