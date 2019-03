Ministrul Turismului, Bogdan Trif: Hotelierii vor finaliza la timp pregătirile pentru deschiderea noului sezon estival

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat joi, la Constanţa, cu ocazia deschiderii Târgului de turism Vacanţa, că în opinia sa hotelierii vor finaliza la timp pregătirile pentru deschiderea noului sezon estival.

"Eu spun că litoralul este pregătit. Sunt lucruri bune. Mai sunt lucruri care mai trebuie puse la punct, dar, cu siguranţă, hotelierii or să fie pregătiţi la începerea sezonului estival. Eu am să vin înainte de începerea sezonului ... dar trebuie să ştiţi că industria de la malul Mării Negre este 95% privată. Deci toate aceste inconveniente de multe ori le reglează piaţa. Ai un hotel la standarde, lumea o să vină. Dacă nu ţii ritmul, cu siguranţă regulile pieţei or să te ducă spre alte situaţii mai neplăcute", a afirmat Trif.

Întrebat cum apreciază nivelul tarifelor pentru serviciile turistice de pe litoral pentru vacanţa de 1 Mai, ministrul a replicat că turismul de pe litoralul românesc evoluează pe o piaţă liberă reglementată de principiul cererii şi ofertei.

"Este o piaţă liberă şi privată. Nu poate să intervină statul să reglementeze preţul pieţei căci ar fi nesănătos. Ne-am întoarce probabil la vremurile de dinainte de Revoluţie şi cred că nimeni nu şi-ar dori lucru acesta. Ei îşi adaptează preţurile în funcţie de cerere şi ofertă. (...) Sunt lucruri extrem de reuşite, avem resorturi foarte bune, care rivalizează cu toate celelalte din zona noastră, dar avem lucruri mai puţin plăcute. Noi am creat toate posibilităţile, astfel că la ora actuală gradul de fiscalitate cred că este cel mai redus la nivelul UE. Acum ţine şi de mediul privat să se adapteze", a spus ministrul Turismului.

AGERPRES