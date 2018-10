Ministrul Turismului spune că pârtiile de la Bâlea, din Munţii Făgăraş, nu vor afecta ariile protejate

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anunţat că pârtiile ce vor fi amenajate în zona Bâlea, în Munţii Făgăraşului, nu vor afecta ariile protejate.



"Am reuşit pe domeniul schiabil din Munţii Făgăraş să am mai multe întâlniri cu primarii (...), am fost cu ei şi la Ministerul Mediului, astfel încât să poată fi obţinut avizul de mediu care este extrem de important, fiind şi o zonă protejată, să poată să fie obţinut uşor, adică proiectul să ocolească acele zone care au regim de protecţie strictă", a declarat ministrul Bogdan Trif, miercuri, într-o conferinţă de presă.



Potrivit ministrului Turismului, pârtiile de schi vor fi trasate "în afara ariilor protejate sau să intersecteze ariile protejate pe o distanţă cât mai mică, astfel încât impactul acelui proiect să fie minim faţă de mediu."



Ministrul Trif a declarat în luna mai că dezvoltarea de pârtii la Bâlea va duce la dublarea capacităţii schiabile din România. AGERPRES