Monica Pop, despre reținerea lui Beuran: „Pot garanta că omul ăsta nu a cerut niciun leu de la vreun pacient”

Monica Pop a avut o primă reacție după ce Mircea Beuran a fost reținut de DNA. Acesta a operat-o de trei ori de cancer.

"Îl cunosc pe Mircea Beuran de peste 40 de ani, am fost colegi de facultate şi pot garanta că omul ăsta nu a cerut niciun leu de la vreun pacient. Nici nu se pune problema. Ar trebui să primiţi garanţia asta de la foarte mulţi pacienţi. Lucurile astea se aud. Se știe foarte bine doctorul care face porcării de genul ăsta. El nu face, nu a făcut niciodată. A fost un medic dedicat. Eu nu m-aș fi dat pe mâna lui pe o boala atât de severă, dacă nu aș fi avut încredere și dacă nu aș fi știut ce poate și ce face. Am fost operată de trei ori. Știu bine cum se comporta cu pacienţii. M-am dus special la el. Pe toată perioada internării am urmărit să văd cum se poartă cu ceilalți pacienți. Superb! Este un om blând, nu se ceartă, explică frumos fiecărui pacient. I-am trimis și pacienți. Nu s-a întâmplat să fie cineva nemulțumit", a spus Monica Pop, în emisiunea "Sinteza Zilei", de la Antena 3.