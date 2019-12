Moș Crăciun a venit la toți copiii din Găești

Unică în România, parada de Crăciun de la Găești a devenit deja tradiție. Toți copiii din oraș îl întâlnesc pe Moș și primesc daruri.

Astăzi, Moș Crăciun a venit din nou pentru copiii din orașul Găești, județul Dâmbovița. Evenimentul anual este deja cel mai iubit de toți găeștenii și a pornit de la un concept al directoarei Casei de Cultură „Dumitru Stanciu”, Andreea Duță, specialistă în Comunicare și PR. „Am vrut să fac ceva pentru toți copiii, ceva care să le placă, să-i facă fericiți. Parada lui Moș Crăciun adună câteva mii de găeșteni, pe străzile orașului, în fiecare an. Acum am îmbunătățit conceptul, am făcut pelerine pentru toți copiii care au participat la eveniment, dar am găsit și o trăsură mai frumoasă pentru Moș Crăciun și un car alegoric mai atractiv. Încercăm să aducem îmbunătățiri, de la an la an. Deja este un eveniment al comunității și mă bucur că am putut să transform în realitate această idee care-i face fericiți pe găeșteni”, explică Andreea Duță, autoarea mai multor concepte care au animat orașul Găești, în ultimii ani, de când a preluat conducerea Casei de Cultură.