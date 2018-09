Municipalitatea cumpără 4,6 ha în Parcul Verdi cu 49,7 milioane euro

Consiliul General al Capitalei a adoptat, joi, cu 37 voturi pentru, 3 împotrivă şi 8 abţineri, proiectul de hotărâre care vizează achiziţionarea a şapte terenuri în suprafaţă totală de 46.088 metri pătraţi din Parcul Verdi, la un preţ total de 49,775 de milioane de euro.



Conform PMB, în anul 2017 la nivelul Primăriei Capitalei s-a constituit o comisie pentru analiza şi identificarea soluţiilor de trecere în proprietatea Municipiului Bucureşti a terenurilor retrocedate, încadrate ca spaţii verzi sau amenajate ca locuri de joacă.



În baza HCGMB 315/iunie 2018, Comisia a comandat rapoarte de evaluare pentru terenurile din zona Verdi.



SC Media City, evaluator acreditat ANEVAR, a făcut evaluarea pentru PMB estimând o valoare de 26.400.00 de euro, pentru cele 4,6 ha, adică aproximativ 600 de euro/mp.



"De la momentul întocmirii rapoartelor şi până la data la care Comisia s-a întrunit ca să ia act de rezultatele evaluării (pe 21 august), s-a modificat Legea nr. 255/2010 privind exproprierile pentru cauză de utilitate publică. Noile prevederi stabilesc că pot face obiectul exproprierii şi 'lucrările de conservare sau amenajare a spaţiilor verzi'. Cu alte cuvinte, noua legislaţie prevede că şi terenurile încadrate ca spaţii verzi sunt evaluate ţinând cont de grilele notariale, care se situează în acest caz la 1.300 euro/mp", se arată în comunicatul PMB.



Potrivit aceleiaşi surse, "argumentul a fost folosit de proprietari" în stabilirea primei lor oferte de preţ.



"Mai mult, proprietarii au comandat şi ei o evaluare, care se ridica la 1.855 euro/mp, adică 87.475.000 euro pentru cele 4,6 ha. În baza acestei evaluări şi a grilei notariale, proprietarii au fixat o primă ofertă la 1.250 euro/mp. Oferta ţinea cont de grila notarială, de alte speţe similare rezolvate în instanţă şi de faptul că parte dintre proprietari deja au cerut Primăriei Capitalei despăgubiri pentru îngrădirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. În situaţia în care Primăria nu ajungea la o înţelegere cu proprietarii, singurul mod de recuperare a terenurilor era exproprierea, aşa că Primăria a solicitat o actualizare a raportului de evaluare, un raport suplimentar, din care reieşea valoarea pe care ar trebui să o plătească Primăria în cazul aplicări Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauze de utilitate publică. Iar proprietarilor li s-a cerut să vină cu o ofertă fermă de preţ", a menţionat sursa citată.



Se mai arată că, per total, valoarea de achiziţie pentru cele şapte terenuri se ridică, în final, la 49,775 de milioane de euro.



"Din raportul de evaluare suplimentar realizat pentru PMB, reieşea că valoarea pe care ar trebui să o plătească Primăria în cazul aplicării Legii 255, ar fi fost de 59.108.196 euro (1.282 euro/mp). Proprietarii au depus o ofertă finală de vânzare de 1.080 euro pe metru pătrat, valoare situată sub rezultatul final al evaluării comandate de Primărie, şi, totodată, sub nivelul din grilele notarilor publici. În concluzie, per total, valoarea de achiziţie pentru cele şapte terenuri se ridică la 49,775 de milioane de euro", reiese din comunicat. AGERPRES