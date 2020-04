Nelu Tătaru spune că există „un risc foarte mare” ca Botoșaniul să devină o a doua Suceava

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a afirmat, joi, că există „un risc foarte mare” ca Botoșaniul să devină o a doua Suceava, în contextul numărului mare de îmbolnăviri în rândul cadrelor medicale din Spitalul Județean de Urgență „Mavromati”.

"Am venit să reevaluez Spitalul Judeţean Botoşani, având în vedere că atunci când am fost prima dată era atâta siguranţă încât am văzut unde s-a ajuns. Avem un management nou, avem un director la DSP nou, avem 225 de pacienţi, 125 sunt cadre medicale în acest moment în spital. Rămâne ca refacerea circuitelor, refacerea mentalităţii, ca să zic aşa, precum şi a încrederii personalului medical să facă ca acest focar care devenise Botoşaniul să îl putem controla şi în acelaşi timp să vedem că tot ceea ce înseamnă partea de Nord şi Nord-Est - de aici plec la Suceava - îşi revine", a afirmat Tătaru.

Declarațiile au fost făcute la finalul unei vizite efectuate la Botoșani, la câteva zile după emiterea unor ordine privind suspendare din funcție a managerului Spitalului Județean de Urgență și a directorului de la Direcția de Sănătate Publică.