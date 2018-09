Nicușor Dan: 150 de hectare de spații verzi din București, în pericol de a fi defrișate

Aproximativ 150 de hectare de spaţii verzi sunt în pericol de a fi defrişate în baza planurilor urbanistice zonale din sectoarele 3, 4 şi 6, care au fost sau urmează să fie supuse aprobării Consiliului General al Capitalei, a anunţat duminică, în cadrul unei conferinţe de presă, deputatul Nicuşor Dan, alături de care s-au aflat reprezentanţi ai Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul şi ai Eco-Civica.



"Aproximativ 150 de hectare de spaţii verzi sunt în pericol de a fi defrişate, de a dispărea din Bucureşti, în sectoarele 3,4 şi 6, în planuri urbanistice zonale care sunt fie deja votate fie urmează să fie votate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Sunt fie zone de parcuri, fie zone de sere, care prin lege ar trebui să îşi păstreze destinaţia de spaţiu verde", a arătat Nicuşor Dan, în cadrul unei declaraţii susţinute în faţa Parcului Alexandru Ioan Cuza.



Deputatul a atras atenţia asupra faptului că deşi în timpul campaniei electorale candidaţii au promis extinderea spaţiilor verzi, la doi ani după alegeri există zeci de hectare de spaţii verzi "ameninţate prin documentaţii pe care chiar autorităţile le emit".



"Suntem în situaţia în care o grămadă de instituţii care au atribuţii pe protecţia spaţiilor verzi nu reacţionează. Suntem în aceeaşi situaţie în care ne găsim de 10-15 ani, în care cetăţenii trebuie să se lupte cu autoritatea, în loc să colaboreze pentru ca să-şi păstreze dreptul la o viaţă civilizată", a spus el.



Referindu-se la proiectul de PUZ al Sectorului 3, care va fi supus luni dezbaterii publice, Nicuşor Dan a atras atenţia că potrivit acestuia cele 12 hectare retrocedate din parcul Alexandru Ioan Cuza (fost IOR) urmează să devină suprafaţă construibilă.



"Primarul Robert Negoiţă spune că nu are ce să facă şi că trebuie să le lase construibile. Fals! Ce trebuie să facă Robert Negoiţă - îi dau un sfat juridic - este să vină cu un expert care să constate că acest teren are de fapt statut de spaţiu verde şi să treacă lucrul acesta în PUZ Sector 3. Asta e tot. Din momentul acela, acest teren va fi stabilizat ca spaţiu verde", a precizat deputatul.



El a adăugat că aceasta nu este singura zonă din sectorul 3 care ar putea să devină construibilă, conform noului PUZ.



"În PUZ Sector 3 se propune lângă Lacul Pantelimon o întreagă zonă construibilă, care în Planul Urbanistic General apare ca spaţiu verde. Primarul spune că deja s-a construit pe zona asta şi că a fost obligat să constate că e construit. Minciună! Este pur şi simplu parc, pe care el vrea să îl transforme în zonă construibilă", a precizat Nicuşor Dan.



În cadrul PUZ Sector 4, zona Serelor Berceni devine de asemenea spaţiu construibil, a precizat deputatul independent.



"Vedem nu mai puţin de 50 de hectare de spaţiu verde care urmează să dispară. E vorba de zona de sere. E foarte bine. În PUG zona aceasta era definită ca zonă industrială. Faptul că o zonă industrială se transformă în zonă pentru locuire e foarte bine. E logic să fie aşa, oamenii să locuiască aproape de oraş, să nu facă 30 de kilometri până în satele de lângă Bucureşti. Asta e foarte bine, numai că oamenii care vor locui aici trebuie să aibă şi ei spaţii verzi. Legea 24 a spaţiilor verzi spune că acolo unde ai sere trebuie să le converteşti într-o funcţiune de spaţiu verde. Deci toată această zonă de 50 de hectare în mod ilegal a fost trecută ca spaţiu construibil", a precizat Nicuşor Dan.



Deputatul a mai atras atenţia asupra faptului că între Lacul Văcăreşti şi Parcul Tineretului există o zonă care în PUG apare drept construibilă, însă care ar putea fi răscumpărată de către autorităţi. În acest sens, el a reamintit faptul că în Primăria Generală a răscumpărat 5 hectare de spaţiu verde din Parcul Verdi cu aproximativ 50 de milioane de euro, chiar dacă zona respectivă figura în PUG ca fiind parc.



"Proprietarii aceştia, care deţin 40 de hectare, ar fi foarte fericiţi ca primăria să-i despăgubească şi în felul acesta, cu 40 de milioane pe 40 de hectare - nu cu 50 de milioane pe 50 de hectare - am putea să facem o trecere din Parcul Tineretului până în Lacul Văcăreşti - foarte frumoasă pentru oameni şi care va permite păstrarea unor culoare de zbor pentru păsări", a spus el.



Pe de altă parte, deputatul a apreciat ca fiind "total nefiresc" faptul ca în Bucureşti să se realizeze PUZ-uri pe sectoare, până la întocmirea noului Plan Urbanistic General, având în vedere că acest lucru poate genera lipsa unei concepţii unitare la nivelul Capitalei.



El a subliniat şi importanţa întocmirii Registrului spaţiilor verzi urgent, într-o manieră profesionistă, astfel încât toate terenurile de acest tip să îşi păstreze regimul juridic. În acest sens, el a atras atenţia asupra faptului că PUG a fost realizat în anul 2000, fără să cuprindă o serie de spaţii verzi, din cauza vitezei cu care a fost întocmit.



"Din păcate, Registrul spaţiilor verzi a fost făcut parţial prin anul 2010, dar niciodată nu a fost asumat oficial de primărie şi avem câteva sute de exemple, precum la metrou Timpuri Noi, unde un proprietar a defrişat într-o noapte şi a construit un bloc, pentru că spaţiul verde nu era trecut în niciun act", a spus el.



La rândul său, Dan Trifu, reprezentant al Fundaţiei Eco-Civica, a declarat că Bucureştiul mai are în prezent doar 1.500 de hectare de spaţiu verde şi că 150 de hectare riscă să fie pierdute în cazul în care vor intra în vigoare noile documentaţii de urbanism pentru sectoarele 3,4 şi 6.



"Am pornit de la 3.500 de hectare de spaţiu verde. În prezent în Bucureşti mai avem în jur de 1.500 de hectare de spaţiu verde, dintre care jumătate nu sunt declarate ca atare în documentaţiile urbanistice. Zonele verzi ale blocurilor nu sunt declarate ca atare. Este pur şi simplu o hoţie, o şmecherie a autorităţilor care marşează pe acest lucru şi în momentul în care vrei să opreşti ceva în instanţă te loveşti de faptul că nu figurează ca atare în documentaţiile urbanistice. (...) 150 de hectare de spaţiu verde dispar prin aceste noi documentaţii de urbanism. Deci imediat ce aceste documentaţii sunt aprobate, 150 de hectare din patrimoniul nostru verde vor dispărea", a spus el.



În ce priveşte proiectul PUZ Sector 3, Dan Trifu a precizat că în cazul în care acesta va fi adoptat în forma actuală, va fi atacat în instanţă.



"În cazul în care acest PUZ va fi adoptat în această formă, în care pierdem zeci de hectare de spaţii verzi - şi nu e vorba doar de spaţii verzi, mai sunt şi alte reglementări care afectează cetăţenii, gen lărgirea arterelor peste casele oamenilor sau acordarea de indicatori urbanistici în zone de case pe o tramă stradală mică şi o infrastructură utilitară insuficientă - normal că vom ataca PUZ-ul în instanţă", a spus reprezentantul Fundaţiei Eco-Civica.

AGERPRES