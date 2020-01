Nicuşor Dan: Şansa ca Bucureştiul să scape de administraţia Firea este ca opoziţia să aibă un candidat unic

Şansa ca Bucureştiul să scape de administraţia Firea - PSD este ca opoziţia să aibă un candidat unic, iar peste 60% dintre bucureşteni doresc un astfel de candidat la PMB, a declarat, duminică, Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă.



Nicuşor Dan, candidatul independent la Primăria Capitalei susţinut de USR, a citat în acest sens un sondaj care a fost realizat la comanda sa, între 3 şi 10 ianuarie.



Sondajul, realizat telefonic pe un eşantion de 1.024 de persoane, arată că 61% dintre cei chestionaţi îşi doresc un candidat unic din partea Dreptei, în timp ce 33% vor ca fiecare partid să aibă propriul candidat. Întrebaţi cine ar câştiga alegerile pentru Primăria Capitalei în acest caz, 35% dintre cei chestionaţi au spus Gabriela Firea din partea PSD, iar 54% - candidatul unic din partea Dreptei.



La întrebarea cine ar trebui să fie candidatul unic al Dreptei la alegerile pentru Primăria Capitalei, 39% dintre participanţii la sondaj au spus Nicuşor Dan; 22% - Rareş Bogdan; 18% - Vlad Voiculescu şi 15% - Theodor Paleologu. Potrivit aceluiaşi sondaj, dintre membrii USR - PLUS ce ar putea candida la funcţia de edil al Capitalei, respondenţii au votat 52% - Nicuşor Dan şi 29% - Vlad Voiculescu.



În cazul în care partidele de dreapta ar avea candidaţi diferiţi, arată sondajul, Gabriela Firea ar câştiga alegerile pentru Primăria Capitalei, cu 33% din voturi, urmată de Nicuşor Dan - cu 32%. Dacă Nicuşor Dan nu ar candida, Gabriela Firea ar avea 35% din voturi, urmată de Rareş Bogdan - cu 25%, conform sondajului.



"Şansa ca Bucureştiul să scape de administraţia Firea - PSD este ca opoziţia să aibă un candidat unic şi bucureştenii confirmă ceea ce am spus. 61% dintre cei care votează partide non-PSD doresc ca opoziţia să aibă un candidat unic", a afirmat Nicuşor Dan.



Potrivit acestuia, "Gabriela Firea se menţine la un scor extrem de mare pentru performanţa ei administrativă, dar candidatul opoziţiei are şanse mari să o învingă".



"Mesajul meu este că avem o administraţie catastrofală care însă se menţine în preferinţele electoratului în acest procent de 30 - 35%. Este nevoie de o coalizare a partidelor de opoziţie pentru o nouă administraţie", a afirmat Nicuşor Dan.



El a spus că alegerea candidatului unic ar trebui să se bazeze pe "negocieri, pe date ştiinţifice" şi "să producă cât mai puţine conflicte între electoratele partidelor care sunt în momentul de faţă în opoziţie".



"Eu sper ca în cursul lunii februarie opoziţia să îşi termine discuţia şi pe candidaţi şi mai ales pe programul cu care candidează", a mai spus Nicuşor Dan.



Acesta a apreciat că, în momentul de faţă, cea mai mare problemă a Primăriei Capitalei "este dezechilibrul financiar". "O să aşteptăm execuţia bugetară, dar din estimările mele suntem practic în incapacitate de plată, adică Primăria Capitalei a încheiat anul cu un deficit între 1 şi 2 miliarde de lei", a punctat el.



Potrivit acestuia, 500 milioane de lei "nu sunt plătiţi la STB", iar Termoenergetica nu ar fi plătit către ELCEN 200 de milioane de lei.



Totodată, candidatul independent la Primăria Capitalei a spus că este dispus să îşi finanţeze campania la alegerile locale. "Pot să aduc aceşti bani, o să îi împrumut şi o să mi-i deconteze AEP", a explicat Nicuşor Dan.



În ceea ce priveşte sondajul prezentat, el a arătat că a fost realizat de o firmă specializată pe sondaje de partid, "prima care a spus că Dăncilă intră în turul 2 al alegerilor prezidenţiale".

