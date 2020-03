Noi condiţii de deplasare pentru cei peste 65 de ani

antena3

Ministrul de Interne Marcel Vela a anunțat, duminică, faptul că măsurile de izolare pentru persoanele cu vârstă peste 65 de ani vor fi mai permisive, dacă au nevoi medicale sau dacă trebuie să iasă din case pentru a-și îngriji animalele.

„Modicările Ordonanței nr. 4, pe care am supus-o aprobării astăzi (duminică – n.r.) premierului și Președintelui: sunt câteva domenii la care am intervenit, unele noi pe care le-am abordat și unele zone pe care le-am îmbunătățit ca administrare și gestionare. Am permis deplasarea în afara locuinței persoanelor peste 65 de ani și în intervalul orar 20-21 pentru a asigura nevoile animalelor de companie sau domestice. Pentru ieșirile în acest interval orar nu este nevoie de declarații”, a anunțat ministrul de Interne, Marcel Vela.

Tot pentru persoanele peste 65 de ani, Vela a venit cu anumite clarificări privind condițiile în care pot fi ajutate de operatori economici.

„Cei care vând medicamente sau alimente - astfel încât în intervalul 11-13 să facilitate accesul persoanelor peste 65 de ani acestor persoane”, a mai spus ministrul.

De asemenea, persoanele peste 65 de ani, care merg la proceduri medicale, tratamente oncologice sau dializă, au voie să iasă din casă și în afara orelor 11 – 13, cum era prevăzut în Ordonanța Militară nr. 3.

Sursa: Mediafax