Noua Dacia Duster a câştigat titlul „Value Car of the Year” (maşina valoroasă a anului) la prima gală a premiilor Sun Motor, organizată de tabloidul britanic. Dacia a fost votată nu doar de un panel de jurnalişti ci şi de public, fiind apreciată pentru accesibilitate financiară, calitatea fabricaţiei şi capacităţile off-road. „Fără nicio îndoială este cea mai bună maşină pe care o poţi cumpăra sub 10.000 de lire sterline”, au spus oficialii Sun Motor.