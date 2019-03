Nuclearelectrica va plăti aproape 120 de milioane de dolari companiei General Electric pentru întreţinerea Unităţilor 1 şi 2 de la Cernavodă

Nuclearelectrica a încheiat cu compania General Electric Global Services GmbH/GE Global Parts & Products GmbH un acord cadru pentru întreţinerea şi reparaţiile unor componente ale Unităţilor 1 şi 2 CNE Cernavodă, în valoare de aproape 120 milioane de dolari, potrivit unui raport remis marţi Bursei de Valori Bucureşti (BVB).



Acordul are o durată de opt ani.



"Societatea Naţională Nuclearelectrica SA (SNN) informează acţionarii şi investitorii asupra încheierii unui acord cadru cu o durată de 8 ani cu General Electric Global Services GmbH/GE Global Parts & Products GmbH, al cărui obiect este prestarea de servicii complete de întreţinere şi reparaţii pentru turbina, generatorul electric, ventilele, sistemele auxiliare aferente de la Unităţile 1 şi 2 CNE Cernavodă, în valoare de 119.983.937,22 USD, valoare care depăşeşte 10% din

cifra de afaceri netă a companiei, la nivelul situaţiilor financiare anuale aferente anului 2018, motiv pentru care, în conformitate cu prevederile art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, SNN are obligaţia de a raporta astfel de contracte", se menţionează în document.



Nuclearelectrica se află sub autoritatea Ministerului Energiei, statul deţinând 82,4959% din acţiuni, Fondul Proprietatea - 9,0903% şi alţi acţionari - 8,4138%, după listarea la bursă a companiei în 2013.



Principalele domenii de activitate ale SNN se axează pe producerea de energie electrică, termică şi de combustibil nuclear.

AGERPRES