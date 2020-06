Numărul înmatriculărilor de vehicule comerciale a scăzut cu 42,5% în mai, față de mai 2019

Four lane controlled-access highway in Poland.

România a înregistrat o scădere a înmatriculărilor de vehicule comerciale de 42,5% în mai, față de mai 2019, și de 40,5% în primele cinci luni ale anului, în comparație cu perioada similară a anului trecut, anunță Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Înmatriculările de vehicule comerciale in UE27 in luna mai 2020 au fost cu 44,4% mai mici decat cele din luna similara a anului 2019, a ceasta fiind a treia luna consecutivă de scaderi semnificative (-47,3% in martie si -67% in aprilie). În total, in UE 27 au fost înmatriculate in luna mai 109.431 de vehicule comerciale, cu 87.424 unitati mai putine decat in luna similara a anului precedent.

Defalcat, grup ul tarilor EU14 a inregistrat in luna mai 2020 o scad re de 43,2 % fata de luna similara din 2019, în timp ce tarile nou intrate ( U12 - fara Malta), una de 52 ,2%.

Romania a inregistrat o scadere de 42,5% fata de luna mai 2019 .

Ca urmare a datelor din luna mai, pe ansamblul primelor 5 luni din 2020, vehiculele comerciale consemneaza in UE27 o contractie generala de 36,7%. Defalcat, grupul tarilor EU14 a inregistrat in 2020 o scadere de 36,5% fata de a ceeasi perioada din 2 019, in timp ce tarile nou intrate (E 12), una de 37,8%. In acest context, Romania a inregistrat o scadere de 40,5%.

In interiorul a cestor cifre, avem segmentul vehiculelor comerciale usoare cu o scadere în mai de 41,3% fata de luna similara din 2019 (în Romania, doar -15,8%). Ca urmare, dupa 5 luni din 2020 , acest segment inregistreaza, pe ansamblul UE, o scadere totala de 36,4 % (37,1% EU14 si 30,4% EU12). Romania, consemneaza pe acest segment, pe ansamblul celor 5 luni din 2020, o scadere de 26,3% fata de periada similara a anului anterior.