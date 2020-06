O bancă din România oferă vacanțe gratuite medicilor și personalului din spitalele Covid

O bancă din România oferă 1.000 de pachete de vacanță gratuite medicilor și personalului din spitalele Covid.

Conform CEC Bank, pachetele de vacanță includ trei nopți de cazare cu mic dejun, pentru 2 persoane, în unități hoteliere de 4 și 5 stele.

Banca va suporta integral costurile aferente, cu plata în avans către hotelurile partenere.

„Continuăm să fim alături de personalul medical, iar această nouă campanie este modul în care vrem să ne arătăm recunoștința față de cei care au avut grijă de sănătatea noastră și a celor dragi în perioada dificilă prin care am trecut. În plus, am implicat în campanie și în schema noastră de sprijin și companiile hoteliere, clienți ai băncii, care au trecut printr-o situație foarte dificilă, în contextul restricțiilor impuse pentru limitarea răspândirii coronavirusului”, declară Bogdan Neacșu, președinte, director general al CEC Bank.

Pachetele de vacanță se adresează salariaților din spitalele care au luptat în prima linie împotriva Covid-19 și vor fi acordate în ordinea înscrierilor, fără tragere la sorți.

Salariații din spitale pot opta pentru unul din 21 de hoteluri care fac parte din campanie.

Mediafax