Olguţa Vasilescu nu il va vota pe Mugur Isărescu în funcţia de guvernator al Băncii Naţionale

Deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu, secretar al Camerei, a declarat luni că ea nu va vota pentru menţinerea, în continuare, a lui Mugur Isărescu în funcţia de guvernator al Băncii Naţionale.



Întrebată dacă este de acord cu susţinerea, în continuare, a lui Mugur Isărescu pentru funcţia de guvernator al Băncii Naţionale, Lia Olguţa Vasilescu a răspuns: "Cu siguranţă nu voi vota. Eu am vorbit în nume personal".



Ea a spus că este o surpriză decizia coaliţiei de guvernare de a-l susţine pe Mugur Isărescu.



Vasilescu a adăugat că nu va vota pentru Mugur Isărescu din motive personale, menţionând că nu ştie dacă şi alţi colegi vor face acelaşi lucru. "Nu am de unde să ştiu, nu am vorbit cu nimeni", a mai spus Lia Olguţa Vasilescu.



Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat luni că, în urma discuţiei avute cu premierul Viorica Dăncilă, se va merge pe susţinerea lui Mugur Isărescu pentru reînnoirea mandatului acestuia de guvernator al Băncii Naţionale a României. AGERPRES