Optzeci de ore de zbor: În urmă cu 50 de ani, o aeronavă TAROM făcea ocolul lumii

Data de 7 ianuarie marchează împlinirea a 50 de ani de când o aeronavă IL 18 a companiei TAROM a revenit pe Aeroportul Bucureşti-Băneasa după un ocol al pământului pe care l-a făcut în 80 de ore de zbor pe o distanţă de 47.000 de kilometri şi cu escale în mai multe oraşe din lume.



Ruta pe care a zburat în jurul lumii aeronava TAROM a fost: Băneasa - Karachi - New Delhi - Bangkok - Rangoon - Hong Kong - Tokio - Nagoya - Tokio - Insula Wake - Honolulu - Los Angeles - Mexico City - Acapulco - New York - Las Palmas - Roma - Istanbul - Băneasa, actualul Aeroport Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu fiind atât punctul de plecare, cât şi destinaţia finală.



"Astăzi, fix la ora 13:01, s-au împlinit 50 de ani de când o aeronavă IL 18 a companiei TAROM a revenit pe Aeroportul Bucureşti-Băneasa, după un ocol al pământului pe care l-a făcut în 80 de ore de zbor şi mai multe zile cu tot cu escală într-o mulţime de oraşe din lume. Vorbim de un zbor de 47.000 de kilometri şi, astăzi, am invitat aici pe toţi cei care-şi amintesc de acel zbor. Din păcate, din echipajele acelui zbor nu mai este în viaţă decât unul dintre comandanţi, Ion Alexandru. De asemenea, mulţi dintre cei prezenţi aici au fost prezenţi la decolarea sau la aterizarea avionului pe Aeroportul Băneasa şi, desigur, sunt mulţi dintre cei care au făcut parte din rândurile companiei TAROM, compania TAROM fiind atunci un tot unitar împreună cu oamenii de la aeroport, cu cei de la controlul de trafic. Ei bine, foarte mulţi entuziaşti au fost astăzi aici, pentru a-şi reaminti cu plăcere acele momente şi acest eveniment, până la urmă unic în istoria companiei TAROM şi, practic, nerepetat până acum, pentru că un ocol al pământului nu îşi permite oricine să facă. Să ne amintim că în acei ani era mult mai puţină electronică în avioane şi totul, de la planul de zbor şi până la alte calcule cu privire la traiectorie şi la rută erau făcute de către navigatori, de către comandanţi, tot ceea ce astăzi se face imediat de către un echipament simplu de bord care nici măcar nu este extrem de complex. Sunt 50 de ani de atunci, ne bucurăm cu toţii că am putut să celebrăm acest moment şi m-a bucurat foarte mult entuziasmul pe care l-am văzut la mulţi dintre cei care au participat, mulţi dintre ei fiind trecuţi bine de 70 de ani", a declarat, marţi, purtătorul de cuvânt al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), Valentin Iordache.



Potrivit acestuia, aeronava a avut şi 65 de pasageri la bord, dar şi echipaje duble, pentru că, periodic, trebuiau să se schimbe între ele.



"A fost un zbor organizat cu circa 65 de pasageri şi, desigur, două echipaje duble, pentru că trebuia să se schimbe periodic echipajele şi la manşă şi echipajul de cabină. A fost un eveniment major şi pentru acel moment şi faptul că ne amintim acum de el, acum când nu se mai face aşa ceva. Este, de asemenea, un element şi de spectacol şi demn de a fi reamintit. După 27 de zile traduse în 80 de ore de zbor pe o distanţă de 47.000 de km, aeronava IL 18 se întorcea la matcă tot pe Aeroportul Băneasa, unde, potrivit declaraţiilor comandantului misiunii, pilotul Ion Alexandru, membrii echipajului au avut parte de cea mai frumoasă primire", a adăugat Valentin Iordache.



Intitulat "Ocolul pământului în 80 de ore", evenimentul aniversar dedicat împlinirii a 50 de ani de la primul zbor efectuat de o aeronavă TAROM în jurul lumii a fost organizat de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, TAROM şi Fundaţia Culturală "Bartoc".



La eveniment au fost invitate personalităţi din lumea aviaţiei civile din România, care au rememorat acest moment istoric, şi, totodată, au avut loc o prezentare a tuturor uniformelor purtate de însoţitoarele de zbor TAROM de-a lungul timpului, fiind organizată şi o expoziţie dedicată acestui zbor memorabil.

