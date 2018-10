Ora de iarnă 2018. Când se dau ceasurile înapoi şi dormim mai mult

Ora de iarnă. Trecerea la ora de iarnă se face în fiecare an, în ultima sâmbătă din luna octombrie. În acest an , trecerea la ora de iarnă va avea loc sâmbătă spre dumincă, schimbarea orei făcându-se astfel încât ora 4:00 a dimineții devine ora 3:00. Trecerea la ora de iarnă înseamnă ca vom dormi mai mult cu o oră, ceasurile fiind date înapoi. Astfel, duminică, va fi cea mai lungă zi din an, având 25 de ore.

Mecanismul prin care se schimbă ora, primăvara și toamna, este folosit în peste 100 de țări din lumea

Medicii sunt de părere că oamenii au nevoie de aproximativ o săptămână pentru a se adapta acestei schimbări. Efectele schimbării ritmului biologic ar putea fi mai serioase pentru cei care suferă de anumite probleme de sănătate

Efectele trecerii la ora de iarnă

Unele persoane acuză o oboseală puternică după schimbarea orei, însoţită eventual de o senzaţie de disconfort şi chiar de dureri de cap. Pentru a depăşi această stare este nevoie de multă odihnă şi de necesitatea de a adopta un ritm de viaţă (muncă, ore de masă şi de culcare) ce corespunde trecerii la nouă ora. Simptomele vor trece în câteva zile sau în maximum câteva săptămâni.