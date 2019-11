Orban: Am luat decizia să constitui un Consiliu consultativ cu mediul de afaceri

Lucian Alecu

Premierul Ludovic Orban a anunţat vineri că a decis constituirea unui Consiliu consultativ cu mediul de afaceri.

"Am discutat cu domnul preşedinte Jianu (al CNIPMMR - n.r.) şi mai mulţi reprezentanţi ai mediului de afaceri şi vă anunţ în premieră că am luat decizia să constitui un Consiliu consultativ cu mediul de afaceri, care să fie cu adevărat un organism care să participe la fundamentarea oricărei decizii la nivel guvernamental şi în care vocile autorizate ale mediului privat să poată să îşi spună punctul de vedere pe orice fel de act normativ care are impact asupra mediului de afaceri. Nu este un act formal şi chiar poziţiile care vor fi exprimate în acest Consiliu consultativ al mediului de afaceri vor fi poziţiile de care vom ţine cont în deciziile pe care le vom lua", a afirmat Orban, la evenimentul "Topul naţional al firmelor private din România".

Şeful Guvernului a precizat că prima "operaţiune" în care va cere ajutorul mediului de afaceri este reducerea birocraţiei.

"Trebuie analizate care sunt toate frânele, procedurile inutile, pentru că foarte multe proceduri sunt inutile, trebuie analizate toate procedurile prin care se blochează diferitele iniţiative, să se stabilească termene clare pentru fiecare din tipul de proceduri şi să încercăm să fluidizăm toate aceste proceduri astfel încât relaţia cu administraţia să nu ducă la frâne pentru mediul de afaceri, ci pur şi simplu să fie o relaţie normală în care Guvernul să fie arbitrul care să asigure egalitate de şanse pentru toţi şi respectarea legii pentru toţi", a arătat Ludovic Orban.

Prim-ministrul a pledat şi pentru reducerea numărului de acte normative.

"Visez la o Românie în care să legiferăm exhaustiv, să nu fie necesar ca în fiecare lege să apară "n" hotărâri de Guvern şi ordine de ministru ca legislaţie secundară care să introducă noi reguli, care de multe ori să afecteze chiar reglementările ce sunt cuprinse în proiectul de lege. O dereglementare este necesară pentru că izvorul foarte multor proceduri birocratice există chiar în aceste reglementări din legislaţia secundară, care de multe ori depăşesc sau chiar încalcă cadrul legal", a explicat Orban.