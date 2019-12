Orban avertizează PSD că atacarea la CCR a legii bugetului de stat este un act iresponsabil

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că reprezintă un act "iresponsabil" atacarea la CCR de către PSD a legii bugetului de stat asupra căreia Guvernul îşi va angaja răspunderea.



"PSD în 2019 a amânat adoptarea bugetului până la sfârşitul lunii martie şi, timp de trei luni, România nu a avut buget, nimeni nu a putut să-şi facă un plan de afaceri, niciun om nu a putut să anticipeze veniturile pe anul în curs, nicio autoritate locală şi niciun ordonator principal de credite, instituţie publică nu a putut să demareze proceduri noi, noi proiecte de investiţii. E clar că ţara este blocată până la adoptarea bugetului. (...) Răspunderea pentru neintrarea în vigoare la legii bugetului de stat va aparţine PSD. Nu mă aştept la nimic bun din partea PSD. Dacă vor ataca la CCR nu vor face altceva decât să amâne intrarea în vigoare a bugetului, să creeze o incertitudine extrem de mare atât în societatea românească, cât şi la nivel internaţional. Le atrag atenţia că atacarea legii bugetului de stat, mai ales în condiţiile în care ne găsim astăzi, la CCR este un act iresponsabil care va provoca consecinţe negative pentru fiecare român", a spus Orban, la Radio România Actualităţi.



Prim-ministrul a afirmat că nu se teme de o moţiune de cenzură



"Nu mă tem de nicio moţiune de cenzură, pentru că nu există niciun motiv serios pentru iniţierea unei moţiuni de cenzură, pentru că acest Guvern cred că arată prin activitatea de zi cu zi un devotament total faţă de interesele României şi faţă de situaţia specială în fiecare domeniu, pentru că acest Guvern rezolvă probleme care nu au fost rezolvate de ani de zile, a fost ţinut gunoiul sub preş şi lăsat să se uite, pentru că Guvernul acesta arată foarte clar că are capacitatea de a redresa România, de o duce în direcţia bună şi de a pregăti terenul pentru viitorii patru ani de guvernare în care să relansăm într-adevăr economia pe baze solide", a susţinut Ludovic Orban.



El a reiterat că a ales procedura angajării răspunderii pentru a putea fi adoptat bugetul pentru 2020 până la finalul acestui an şi pentru a da un semnal de stabilitate şi de bune intenţii.



"Riscul unor derapaje în legea bugetului de stat şi în legea bugetului asigurărilor sociale de stat, derapaje necontrolabile care ar fi putut să arunce în aer bugetul şi toate echilibrele construite cu mare migală în acest buget, era foarte mare şi o dezbatere în Parlament a proiectului de buget ar fi putut duce la un buget inaplicabil în realitate", a explicat Orban, arătând că vor fi acceptate amendamentele raţionale şi care pot genera efecte favorabile asupra economiei.



Potrivit premierului, este o "minciună gogonată" afirmaţia potrivit căreia Guvernul ar lua în calcul scăderea salariilor pentru bugetari.

