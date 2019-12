Orban: Copiii cu dizabilităţi trebuie trataţi normal şi primiţi în clase şi în societate

Copiii care au dizabilităţi trebuie trataţi normal şi primiţi în clase şi societate, a declarat marţi premierul Ludovic Orban.



Prim-ministrul a vizitat un centru care acordă asistenţă persoanelor cu dizabilităţi.



"Astăzi este Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, m-am bucurat foarte mult când am primit invitaţia de a vizita acest centru care practic pregăteşte persoane cu dizabilităţi, le asistă pentru a putea să-şi găsească un loc de muncă. (...) Copiii, care nu din vina lor au o dizabilitate, sunt copii normali, care trebuie să fie trataţi ca nişte copii cu probleme specifice, cu nevoi speciale, dar ei trebuie trataţi normal şi trebuie primiţi în clase şi în societate", a spus Orban.



Cu această ocazie, el a discutat cu reprezentanţi ai Ability Hub şi ai Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România.



"Am discutat despre mai multe probleme: în primul rând adaptarea învăţământului la nevoile persoanelor cu dizabilităţi şi integrarea unui număr cât mai mare dintre copiii care au dizabilităţi în forme de învăţământ normal, număr foarte redus de profesori care asistă, care au specializare aparte, am înţeles că sunt 1.385 doar la nivel naţional şi care nu permit accesul într-un număr mai mare al copiilor cu dizabilităţi în clasele normale. Există şi o rezistenţă, asta e o mentalitate care trebuie schimbată", a adăugat Orban.

AGERPRES