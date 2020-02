Orban, după primul caz declarat de coronavirus: Nu trebuie să se sperie nimeni, e vorba de un virus cunoscut

Ludovic Orban a avut joi o primă reacţie după primul caz declarat de coronavirus. Premierul interimar a spus că Executivul ia toate măsurile pentru ca virusul să nu se răspândească în România, precizând că infecția nu trebuie să se sperie nimeni.

„Suntem într-o mobilizare maximă pentru a preveni o astfel de situaţie. Am luat măsuri. Am luat măsura de a băga în carantină instituționalizată pe toți cei care vin din regiunile în care a apărut epidemia şi am introdus carantina prin izolare la domiciliu. Multe ţări nu au luat astfel de măsuri. Trebuie să limităm răspandirea. Din păcate în media au aparut multe informaţii care au caracter de fake news si crează spaima, panică, nu este normal. Trebuie să tratăm cu responsabilitate şi bine informaţi. Fiecare cetăţean român să ia toate informaţiile de la instituţiile care furnizează aceste informaţii pentru a reduce şansa de a contacta virusul , nu trenbuie să se sperie nimeni, e vorba de un virus care e cunoscut se ştiu caracteristicile acestui virus”, a spus Orban.

Și președintele Klaus Iohannis a a avut o reacție, după confirmarea primului caz de infecție cu coronavirus din România, el spunând că „nu există niciun motiv real de panică”.

„Este normal să tratăm cu toată seriozitatea situația generată de apariția cazurilor de coronavirus în Europa și de confirmarea unui caz pe teritoriul României, dar nu există niciun motiv real de panică. Infecția cu acest virus provoacă în marea majoritate a cazurilor doar simptome ușoare, dureri în gât, tuse și febră, ca în orice răceală. Așadar, comportamentul firesc pe care fiecare dintre noi trebuie să îl avem acum este de a aplica cu rigurozitate recomandările autorităților și de a ne informa constant din surse credibile și oficiale”, a scris, joi, pe Facebook, președintele Klaus Iohannis.

Primul caz de infecție cu coronavirus a fost confirmat, miercuri seara, în județul Gorj. El a fost dus la Institutul Matei Balș din Capitală, cu un echipaj SMURD, care a ajuns joi dimineața la București.

„Transportul s-a desfășurat în condiții normale pentru astfel de situații și nu a reprezentat niciun pericol pentru pacient, personalul medical sau alte persoane. Bărbatul care a contactat virusul a fost transportat cu o autospecială SMURD din cadrul ISU Dolj dotată corespunzător și având condiții de izolare totală a pacientului. De asemenea, pe timpul transportului, pacientul a fost asistat, pe lângă personalul medical, de un echipaj specializat în intervenții de tip CBRN (situații de contaminare chimică, biologică, radiologică sau nucleară)”, au transmis, joi dimineață, reprezentanții Ministerului Sănătății.

(sursa: Mediafax)