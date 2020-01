Orban: Este important ca ţara noastră să beneficieze de o alocare din bugetul UE care să ţină cont de realităţile existente

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că este important ca România să beneficieze de o alocare din bugetul UE care să ţină cont de realităţile existente.



"La întâlnirea mea cu preşedintele Comisiei Europene am abordat mai multe subiecte, în primul rând bugetul UE. Am reiterat punctele noastre de vedere referitoare la buget. (...) Pentru noi este important ca România să beneficieze de o alocare bugetară care să ţină cont de realităţile existente în ţara noastră. Am abordat şi subiectul Pactului Verde, mai ales din perspectiva costurilor. Am menţionat faptul că există în fiecare ţară o situaţie specifică, fiecare ţară are o capacitate diferită de a putea face faţă investiţiilor necesare atingerii obiectivelor din acord", a afirmat Orban, într-o conferinţă de presă, la Reprezentanţa permanentă a României pe lângă UE.

